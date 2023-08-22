總統府：蔡總統明天赴金門出席823活動
總統府發言人林聿禪今天表示，為緬懷不分先來後到、不分族群軍民，大家一起克服了八二三砲戰的試煉，共同守護中華民國台灣；蔡英文總統將於明天前往金門太武山公墓主持「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動，期盼國人永懷「八二三精神」，堅定守護台灣民主自由的生活方式。
林聿禪進一步說明，蔡總統明天也將接續前往視察金門大橋，了解金門大橋去年10月通車後的效益，期望通車後的便利交通，能為金門帶來更繁榮安居的生活。而行程最後，蔡總統將與八二三參戰官兵及遺族代表共進午餐，向參戰官兵及遺族代表們，表達為國家奉獻付出的感謝之意。
林聿禪表示，相關行程的細部安排將後續公布，歡迎媒體朋友隨團採訪。據了解，民進黨立委湯蕙禎、洪申翰明天也將前往。
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