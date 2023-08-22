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總統府：蔡總統明天赴金門出席823活動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統將於明天前往金門太武山公墓主持「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動，期盼國人永懷「八二三精神」，堅定守護台灣民主自由的生活方式。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統將於明天前往金門太武山公墓主持「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動，期盼國人永懷「八二三精神」，堅定守護台灣民主自由的生活方式。圖／總統府提供

總統府發言人林聿禪今天表示，為緬懷不分先來後到、不分族群軍民，大家一起克服了八二三砲戰的試煉，共同守護中華民國台灣蔡英文總統將於明天前往金門太武山公墓主持「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動，期盼國人永懷「八二三精神」，堅定守護台灣民主自由的生活方式。

林聿禪進一步說明，蔡總統明天也將接續前往視察金門大橋，了解金門大橋去年10月通車後的效益，期望通車後的便利交通，能為金門帶來更繁榮安居的生活。而行程最後，蔡總統將與八二三參戰官兵及遺族代表共進午餐，向參戰官兵及遺族代表們，表達為國家奉獻付出的感謝之意。

林聿禪表示，相關行程的細部安排將後續公布，歡迎媒體朋友隨團採訪。據了解，民進黨立委湯蕙禎、洪申翰明天也將前往。

金門大橋 中華民國台灣 蔡英文

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