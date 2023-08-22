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賴勁麟辭雲豹董座被疑救選情 賴品妤駁：拒絕政治髒手

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴品妤今天親上火線，回應父親賴勁麟請辭雲豹能源董事長一事，賴品妤強調，父親請辭事為了拒絕政治髒手扭曲綠能發展。記者林縉明／攝影
民進黨立委賴品妤今天親上火線，回應父親賴勁麟請辭雲豹能源董事長一事，賴品妤強調，父親請辭事為了拒絕政治髒手扭曲綠能發展。記者林縉明／攝影

雲豹能源董事長賴勁麟昨日宣布請辭，在野認為賴勁麟是為綠營選情止血。賴勁麟女兒、民進黨立委賴品妤今日表示，她反對請辭是止血的說法，不論辭或不辭，意圖抹黑的人都有話說，她尊重父親的決定，並支持蒐證提告，勇於接受檢驗，這是為了拒絕政治髒手扭曲綠能發展。

國民黨北市議員徐巧芯昨天表示，賴勁麟請辭是為救「雲豹小公主」賴品妤危急的選情，並沒有回應外界質疑，若2024年未政黨輪替，保證這些人還會再回來。民眾黨立委張其祿也質疑，賴勁麟請辭應該出自政治壓力，為避免風波延燒，請辭止血。

賴品妤今天親上火線表示，這樣的說法是看不起她的父親，父親辭職董事長的原因昨天聲明講得很清楚，尊重並肯定父親的決定，她認為應該蒐證提告，勇於接受檢驗，請辭不是止血，是代表拒絕政治髒手扭曲綠能發展，大家要搞清楚。

賴品妤指出，她跟父親一直以來對彼此工作秉持互相尊重態度，父親一生懷抱志業就是環保、反核，結果因為有心人士為挽救低迷民調，鋪天蓋地不實扭曲，肯定父親請辭董事長決定，並支持蒐證提告，面對事實跟家人清白她奉陪到底。

賴品妤說，她反核立場從過去到現在甚至未來始終如一，從未改變，她的選區有兩個核電廠，這是政治人問要負起的責任，她一路以來堅持捍衛居民權益，請問近期抹黑的有心人士，敢不敢對金山萬里貢寮民眾大聲說出近期的荒謬言論。

賴品妤強調，過去三年她把時間都放在選區建設跟政策推動，有心人士利用不實言論潑髒水，想忽略年輕民代的政績，喊話這些不斷潑髒水的人，如果真的有她任何不法、不正當行為的證據，請拿出具體證據告發，他絕對支持每個人用最高標準檢視此事。

賴品妤 賴勁麟 提告

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