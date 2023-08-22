對民進黨「精準打擊」禁輸芒果？ 黃暐瀚：陸越罵越贏

資深媒體人黃暐瀚今天在臉書發文，指昨天中國大陸宣布不買台灣芒果，引起的震撼和討論度不如之前，主要理由是芒果賣到大陸的占比不高，影響沒之前鳳梨和釋迦那麼大，且民眾看多了對岸禁輸台灣農漁產品，感覺也就麻痺了。

黃暐瀚指出，對岸禁止台灣芒果輸入的理由是有蟲，芒果有蟲，誰願意買？如果這是真的，那台灣確實應該檢討並改進，問題是現在兩岸因為政治對立，溝通管道幾乎關閉，連最簡單的「有沒有蟲」都各說各話，想繼續貿易，那叫緣木求魚。

黃暐瀚認為，不只芒果，ECFA看來也即將中斷，有台灣媒體分析，這是中國大陸對民進黨的「精準打擊」，經濟上斷ECFA、軍事上演習威脅，都是要明白告訴台灣民眾，如果民進黨繼續執政，未來就是走向滅亡。

黃暐瀚表示，如果這樣的分析是真的，那就是中國大陸對「介選」，介入台灣選舉，北京介選對誰有利？歷史證明，對岸威脅台灣越多，越是警告誰不能勝選，最後誰越贏。

黃暐瀚指出，從1996年總統直選以來，七次總統選舉，有五次是在對岸的警告、威脅、軍演之下，依舊勝選。唯二兩次，就是2008、2012年馬英九勝選原因，都是在比前朝貪汙、民生經濟，不是戰爭的威脅。

黃暐瀚說明，當對岸擺出戰爭的威脅時，被威脅的一方反而更受台灣民眾的支持，北京罵誰、誰就越能贏，台灣人不喜歡「被介選」，台灣人要自己做出決定。