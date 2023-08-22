退出中美洲議會 江啟臣：斷交骨牌效應 政府不能無作為

中美洲議會（PARLACEN）通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，外交部今表示，表達最嚴正抗議，決定自即日起退出中美洲議會。國民黨立委江啟臣今表示，這是民進黨執政後大量斷交的骨牌效應、副作用，斷交後國際組織參與少了很多幫我們講話的份量，執政黨必須負責，而不是讓民眾覺得在外交上坐以待斃、沒任何突破性作為。

江啟臣在立法院受訪指出，中共在外交上對我方競爭、各種場合打壓，這大家都知道，這是不論任何一個政黨執政都要面對的事，但過去22個邦交國，綠營執政後斷交9個，這當然會造成骨牌效應。

江啟臣說，中美洲議會1999年過後我方是觀察員，可以派國會議員等參與，2018年還有派人，去年議會也有類似的「排我納中」提案，但今年「應該是守不住」，所以外交部就直接宣布退出。

江啟臣指出，這當然是外交打擊，中美洲過去是我方邦交重震，現在孤零零只剩幾個，執政黨必須負責，不能讓民眾覺得，在外交上是坐以待斃，沒任何突破性作為，要讓台灣的聲音和邦交國都能維持。