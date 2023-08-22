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沈富雄指國民黨亂臣賊子分四種 要朱立倫祭出嚴肅黨紀

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委沈富雄（右）在網路節目「下班瀚你聊」中指出，國民黨內有四種亂臣賊子，呼籲國民黨主席朱立倫祭出嚴肅黨紀，該處分、開除的都要處理。 圖/取自Youtube節目「下班瀚你聊」
前立委沈富雄（右）在網路節目「下班瀚你聊」中指出，國民黨內有四種亂臣賊子，呼籲國民黨主席朱立倫祭出嚴肅黨紀，該處分、開除的都要處理。 圖/取自Youtube節目「下班瀚你聊」

反綠陣營處於混沌狀態，國民黨總統參選人侯友宜五月被徵召後，黨內異議聲未歇。前立委沈富雄在網路節目「下班瀚你聊」中指出，國民黨內有四種亂臣賊子，呼籲國民黨主席朱立倫祭出嚴肅黨紀，該處分、開除的都要處理。

沈富雄表示，國民黨內的亂臣賊子有郭董藍、韓粉藍、牛鬼蛇神藍、孤臣孽子藍等四種，彼此間看法不同。有些愛郭董、討厭侯友宜，理由相反；孤臣孽子跟牛鬼蛇神對人的看法矛盾，通常黃復興跟地方角頭合不來，但這次卻在愛郭董、不愛侯友宜的情況下，竟然合起來了，雙方立場「各自一致，完全相反」。

郭、侯誰代表正向改革力量？沈富雄說，黃復興和地方牛鬼蛇神的判斷完全不同。主持人黃暐瀚詮釋，沈富雄說國民黨內有四大內鬼，侯友宜要有本事把這四個內鬼拉回來。

沈富雄表示，他並沒有要朱立倫用同一種方法處理這四種人，比如黃復興孤臣孽子、部分韓粉是有信仰的，他們相信他們相信的東西，不能罵，越罵跑越遠，只要和他們提蔣老總統，問他們哪個參選人當選對他們比較好，隔天就會自動歸隊。

沈富雄建議，朱立倫不要去罵這些亂臣賊子，也不要安撫，因為去安撫反而引起他們不爽，只要問一句，「侯友宜以外的人當選對你比較好嗎」讓他們去省思就好。

沈富雄表示，看著國民黨內亂，他有時氣不過，說這些內亂的國民黨員，都是民進黨派來埋伏的，因為做法都只是在幫賴清德、讓賴選得更簡單，滿嘴說要讓民進黨下架，但做出來的卻都是讓賴更容易贏的事。

沈富雄指出，外界都說侯友宜自己強起來，藍營就會歸隊，聽起來有道理，但其實沒道理。沈富雄解釋，因為這些反侯、搗亂的如果來自外面，那有道理，但現在侯的敵人不是外面，而是國民黨內部。

沈富雄認為，國民黨不是從朱立倫開始不行，「以前就不敢動刀，那些人不怕國民黨，也不怕被開除」，反而好像是黨在怕他們，若不動刀，永遠都會是國民黨肚子裡的害蟲。

沈富雄呼籲朱立倫嚴肅黨紀，用不同辦法「收服」這些亂臣賊子，該罵就罵、該修理就修理，該處分、開除就處理。

國民黨 沈富雄 侯友宜

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