徐耀昌宣布退出國民黨 議長李文斌：驚訝，但尊重

苗栗縣前縣長徐耀昌8月10日在鴻海集團創辦人郭台銘在竹南運動公園主流民意大聯盟造勢晚會上，一度高喊「下架國民黨」，遭到國民黨中央考紀會調查，昨徐收到公文後高調反彈，深夜在臉書宣布退出國民黨，為政壇投入震撼彈。

苗栗縣議長李文斌表示，徐縣長是我很尊敬的老大哥，聽到他退出國民黨，相當驚訝，但予以尊重。他說，之前都沒有聽到徐縣長有退黨的「選擇」，外傳徐縣長可能再投入下屆立委選舉，這部分他也斬釘截鐵強調「不可能」，近段時間以來同陣營大家根本也沒討論過這議題。

至於是否擔心會有寒蟬效應？李文斌說，當晚他與副議長張淑芬及多位國民黨籍縣議員都有出席站台，但他們都沒講話，不擔心黨紀處分；之後徐縣長是否會全力輔選郭董，也仍是未知數，應該還在觀望中，要他本人才最清楚。

「感到很不捨！」國民黨籍縣議員張顧礫也表示，可能是當初黨內山線立委提名初選失利後，黨中央也未有實質關切，造成徐縣長產生心結，再加上不願遭受考紀會調查，而做出退黨決定。他說，徐縣長長期受到國民黨栽培，也對國民黨付出甚多，今天聽到他退黨消息，基層均感到不捨，但對於黨內大選影響應該不會很大，畢竟選票是基層一票一票投出來的。