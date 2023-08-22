大陸暫停台灣芒果輸入 民進黨：柯、侯為何不表態？

中國大陸以驗出介殼蟲為由暫停台灣芒果輸入。民進黨發言人林楚茵今天表示，中共當局屢次不符合科學原則與國際慣例暫停進口農漁產品，藉此打壓台灣，這次更是為了介入並影響台灣的民主選舉，呼籲中共當局應立即停止相關無理作為。更令人遺憾的是，民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜竟然對中國無理介選持續閃躲迴避不表態。

林楚茵指出，中共當局每次片面中斷台灣農漁產品輸入中國背後都帶著政治目的，這次在副總統賴清德出訪回國後宣布暫停芒果進口，明顯也是想以經貿手段進行政治操作，把台灣農業與農民的整體利益作為經貿脅迫與統戰台灣的工具。

林楚茵說，民進黨對於兩岸交流的一貫立場是鼓勵並支持健康有序的兩岸交流，中共當局選擇性的對台政治性採購與無預警停止台灣農漁產品輸入中國，都是利用經濟利益對台進行分化及統戰，這種陳舊的經貿介選手段，只會使台灣人民反感，讓兩岸民眾心理隔閡漸行漸遠。

林楚茵質疑，對於中國政府一再以片面中斷農漁產品輸入中國來施壓台灣，損害農漁民利益，完全沒有看到侯友宜與柯文哲向中共當局表示抗議，難道是認同這種無理的作法嗎？還是懼怕中共打壓，只能迎合中共立場傷害台灣農漁民的利益和情感？做為總統參選人，柯、侯兩人應該說清楚講明白。