結束近25年觀察員身份 退出中美洲議會代表什麼？

我國前友邦尼加拉瓜在今年6月向中美洲議會（Parlacen）提案，撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格，並由中華人民共和國取而代之，中美洲議會在當地時間21日上午通過該案，外交部也宣布我國即刻退出，為台灣作為觀察員參與中美洲議會近25年劃下句點。

中美洲議會於1991年成立，屬於「中美洲統合體」的立法機構，會址設於瓜地馬拉，旨在促進中美洲國家進行政治對話，推動並擴大中美洲國家間之合作，鞏固民主政治，促進中美洲地區的統合及和平。

過去近200年的中美洲歷史中，中美洲各國曾多次進行整合，希望建立一個統一的政治體。

中美洲地區早期於16世紀成為西班牙的殖民地，不過於19世紀掀起獨立浪潮，於1823年組成中美洲聯合省，包含今日的瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜，及哥斯大黎加，不過內部的紛爭、戰亂不斷，最終導致聯合省的解體，原省份先後成為獨立共和國。

自此中美洲國家就一直在尋求共同合作的方法，並在20世紀初出現中美洲一體化的契機之後，於1991年正式成立中美洲統合體（SICA）。中美洲議會亦是在此脈絡成立，為統合體的立法機關，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加等6國，另有8個觀察員，包括1999年加入成為永久觀察員的台灣。

2018年7月，時任立法院長蘇嘉全，並與當時的中美洲議會議長萊福爾（Tony Raful Tejada）簽署「中華民國（台灣）立法院以永久觀察員地位參與中美洲議會特別協議」，由民進黨立委張宏陸宣誓擔任觀察員，顯示雙方友好關係更進一步。

然而，台灣陸續與尼加拉瓜、宏都拉斯等國斷交後，在中美洲僅剩下瓜地馬拉仍承認中華民國，已在中美洲失勢，如今台灣宣布退出中美洲議會，是否能繼續在中美洲統合體中繼續擔任觀察員亦成問號。