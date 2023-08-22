快訊

不顧日本漁民反對！日相岸田：福島核汙水確定8月24日起排海

網紅推薦款行動電源「充電竟爆炸」她燒傷險沒命 業者回應了

與心血管疾病和癌症皆有關 研究揭降低死亡率的最佳運動組合

結束近25年觀察員身份 退出中美洲議會代表什麼？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中美洲議會（Parlacen）在當地時間21日上午通過撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格案，外交部也宣布我國即刻退出，為台灣作為觀察員參與中美洲議會近25年劃下句點。圖／取自中美洲議會（PARLACEN）官網
中美洲議會（Parlacen）在當地時間21日上午通過撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格案，外交部也宣布我國即刻退出，為台灣作為觀察員參與中美洲議會近25年劃下句點。圖／取自中美洲議會（PARLACEN）官網

我國前友邦尼加拉瓜在今年6月向中美洲議會（Parlacen）提案，撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格，並由中華人民共和國取而代之，中美洲議會在當地時間21日上午通過該案，外交部也宣布我國即刻退出，為台灣作為觀察員參與中美洲議會近25年劃下句點。

中美洲議會於1991年成立，屬於「中美洲統合體」的立法機構，會址設於瓜地馬拉，旨在促進中美洲國家進行政治對話，推動並擴大中美洲國家間之合作，鞏固民主政治，促進中美洲地區的統合及和平。

過去近200年的中美洲歷史中，中美洲各國曾多次進行整合，希望建立一個統一的政治體。

中美洲地區早期於16世紀成為西班牙的殖民地，不過於19世紀掀起獨立浪潮，於1823年組成中美洲聯合省，包含今日的瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜，及哥斯大黎加，不過內部的紛爭、戰亂不斷，最終導致聯合省的解體，原省份先後成為獨立共和國。

自此中美洲國家就一直在尋求共同合作的方法，並在20世紀初出現中美洲一體化的契機之後，於1991年正式成立中美洲統合體（SICA）。中美洲議會亦是在此脈絡成立，為統合體的立法機關，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加等6國，另有8個觀察員，包括1999年加入成為永久觀察員的台灣。

2018年7月，時任立法院長蘇嘉全，並與當時的中美洲議會議長萊福爾（Tony Raful Tejada）簽署「中華民國（台灣）立法院以永久觀察員地位參與中美洲議會特別協議」，由民進黨立委張宏陸宣誓擔任觀察員，顯示雙方友好關係更進一步。

然而，台灣陸續與尼加拉瓜、宏都拉斯等國斷交後，在中美洲僅剩下瓜地馬拉仍承認中華民國，已在中美洲失勢，如今台灣宣布退出中美洲議會，是否能繼續在中美洲統合體中繼續擔任觀察員亦成問號。

瓜地馬拉 尼加拉瓜 宏都拉斯

延伸閱讀

中美洲會議：視台灣為中國一省 批准中國成為常駐觀察員

瓜地馬拉大選結果出爐 蔡總統祝賀阿雷巴洛當選總統

相對親中派當選友邦瓜地馬拉總統 外交部：已經致賀

柯文哲稱「少提國與國」綠委：中華民國當然是一個國家

相關新聞

抗議「排我納中」 外交部宣布：即日起退出中美洲議會

針對中美洲議會（PARLACEN） 於當地時間本8月21日上午通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，外交部今表示，我國政...

結束近25年觀察員身份 退出中美洲議會代表什麼？

我國前友邦尼加拉瓜在今年6月向中美洲議會（Parlacen）提案，撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格，並由...

民調／民進黨是和黑金勾結的政黨嗎？四成三同意

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意...

侯友宜搏暖見成效 軍系823動員力挺 9月提前請假衝刺仍有考驗

原本選情低迷的國民黨總統參選人侯友宜近來深入基層，以豬肉販之子的親切風格和民眾搏感情，許多過去無交集的地方派系也見面三分情，逐漸打開友誼之門，效果反映在民調上；因此，重拾信心的侯友宜已經決定提前向新北市民請假，9月開始為選情全力衝刺。只不過，過去紛擾的團隊是否已經整合？餵藥案時遭民進黨重擊的市府團隊是否能讓侯安心拚選舉？仍將是考驗。

【專家之眼】芒果禁令劍指賴清德美國行

大陸國台辦8月21日宣布，再次在台灣芒果中檢出有害生物，自即日起暫停輸入大陸。國人對大陸類似的作法已不陌生，之前已有鳳梨...

明年總預算 社福支出最高

113年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於昨（21）日向蔡總統報告編列情形，蔡總統聽取簡報後說，明年歲入2兆7,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦