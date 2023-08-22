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民調／民進黨是和黑金勾結的政黨嗎？四成三同意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有四成三民眾基本上同意，民進黨是一個和黑金勾結的政黨，同意與不同意旗鼓相當，皆各佔四成三左右。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是超過八百萬選民眼中的民進黨，是一個與黑金勾結的政黨，這樣的政黨形象是民進黨史上頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。

從地區來看，台北市、桃園市、台中市多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨，但台南市、高雄市和其他16縣市多數不同意。此外，新北市四成三同意、四成五不同意，相差只有兩個百分點。

該分民調訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%；有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民進黨 民調 游盈隆

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