【專家之眼】芒果禁令劍指賴清德美國行

大陸國台辦8月21日宣布，再次在台灣芒果中檢出有害生物，自即日起暫停輸入大陸。國人對大陸類似的作法已不陌生，之前已有鳳梨釋迦、鳳梨、蓮霧等農產品被禁。然芒果禁令的影響，與之前的水果仍有極大的差異。

首先，就依賴大陸市場程度而言:引用農業部農業貿易統計，這幾年兩岸關係惡化，芒果對大陸出口量已經大幅衰退，出口高峰為2019年的4784公噸，幾乎占總出口六成，之後就一路下滑；2020年跌破4千公噸；2021年再衰退至2066公噸；2022年只剩下83公噸，占總出口4%；今年產量大增，才讓出口激增，1至7月對全球出口量為3873公噸，大陸市場則是938公噸，占總出口的24%。

相較於其他也被大陸暫停進口的台灣水果，對大陸出口的比重都非常高。例如被禁前鳳梨釋迦、鳳梨與蓮霧占出口比重都超過9成之譜；柚子也超過7成，遠高於芒果。易言之，芒果對大陸市場的依賴程度相對較低。

其次，內、外銷比重：出口數量看似可觀，但是芒果是以國內市場為主，外銷的比例極為有限。以今年為例，預計我芒果年產量將逾17萬公噸。引用農業部公布的數據，外銷卻僅占總產量的2.2%，其中外銷中國大陸更只有總產量的0.5%。

第三，絕對數量：比較絕對數量芒果也不算高，各項水果對大陸出口頂峰期為2019年，鳳梨出口量超過5萬公噸；釋迦近1.4萬公噸；而芒果最高也沒超過5千公噸，遠低於其他主力出口水果種類。

最後，宣布時機：根據農業部農業主題館網站的介紹，我國芒果產期集中在每年5月下旬至8月下旬，目前已經進入芒果產季的末期，現在暫停出口，農民有較長的時間因應。反觀，2021年大陸宣布於9月20日暫停鳳梨釋迦進口，正值其第一產期(7至11月)的盛產期，距離第二產期(12至2月)也不遠了，讓釋迦農完全措手不及。

由以上四點分析可知，對此次的芒果禁令，衝擊程度已經遠低於前幾波的影響。那為何北京當局還要對芒果下手？

遠因係針對農業部陳吉仲部長而來，陳屢次面對陸方指台灣農產品被驗出有害生物或禁藥，均將問題推給大陸政治操作，不排除向WTO申訴；且宣稱台灣應降低倚賴不友善單一市場。故當再次被檢出有害生物大洋臀紋粉蚧，大陸會實施此一嚴厲措施，也不會令人感到意外。

近因則是不滿台獨色彩濃厚的賴清德副總統過境美國，又在巴拉圭期間與美國高官公開見面，故在8月19日起在台灣周邊行軍事演習。接著又在21日宣布芒果禁令，實際上就是針對賴清德而來。

我國農產品不僅出口至大陸多次發生檢疫缺失，銷往其他國家也頻頻被檢出類似的問題，如銷往日本的鳳梨、輸美的蝴蝶蘭等，也都被驗出不符檢疫標準。且2021年6月銷往紐西蘭的芒果及荔枝，也因發現有東方果實蠅幼蟲而被禁。面對他國的指控，農業部門立即改善殺蟲處理方式，以符合各國的要求，爭取恢復出口，例如：銷往日本、韓國、紐西蘭、澳大利亞及智利的芒果，需經蒸熱處理，讓果實中心溫度於46.5℃以上連續30分鐘。

農業部面對大陸的芒果禁令，態度則完全不同，依然以痛斥回應，指2018年至今，僅今年有2批芒果被檢出，低檢出的比例，卻用最強的手段禁止輸入，不符國際規範。

惟前述2021年輸紐的芒果及荔枝，才被查獲一批荔枝有東方果實蠅幼蟲，就算芒果沒有驗出，仍全面暫停我荔枝及芒果進口，芒果半年後始解禁；荔枝直到今年6月才重新開放。怎不見農委會批判紐國違反WTO規範？