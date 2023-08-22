遭國民黨中央考紀追殺？ 前苗栗縣長徐耀昌宣布退黨

國民黨籍前苗栗縣宣布退黨長徐耀昌日前站台挺郭台銘，在「主流民意大聯盟」苗栗造勢晚會上，公開發表「下架國民黨」爭取選民支持郭董，引發黨內處分爭議，國民黨中央考紀會14日發文給徐，並要求他收到函文後十日內陳述意見。

豈料，徐耀昌剛收到函文，今天凌晨透過臉書發表千字文，宣布退出國民黨，並PO出函文表達不滿；他表示「從今天起，我會把黨旗收進我內心最深的抽屜，同志們，讓我們就此道別。」文末，他也感性的說「衷心所願，藍天常在。 20230820 我是徐耀昌，今天，我選擇退出國民黨。」

徐耀昌說，百年大黨是榮耀，也是遺憾，榮耀的是我們曾在蔣經國總統領導下，打造台灣成為世界的經濟奇蹟；遺憾的是我們在密室政治以及脫離民意的過程中，迷失方向，失去政權，且有多少本黨優秀同志因為孤立無援，黯然消失在政治舞台，提早離席。「我沒想到的是，有天我也會成為這其中一員。」

「我永遠記得鍾東錦一年前走出縣黨部時那天，天空很藍，但藍營支持者的表情很黯淡，他拿著自己的文件箱走出黨部大門，看著自己的看板，被昔日同志所迫，狠心拆下，而且入主縣黨部的人，竟是在2018年縣長大選時，支持綠營候選人的叛將劉政鴻，情何以堪？」

他不僅對黨中央針對去年苗栗縣長人選的提名作業表達不滿，更狠批如今2024總統大選提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程。

還強調必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂，「退出國民黨，是我的決定，國民黨人不能再裝聾作啞，否則輝煌的黨史，都將成為歷史灰燼，無限唏噓。」