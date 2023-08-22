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深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

批看政黨辦案放任側翼攻擊 黃國昌籲賴清德別忘脱魔戒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌接受國民黨議員李明賢「鄉民監察院」網路節目專訪。圖／引用直播
時代力量前立委黃國昌接受國民黨議員李明賢「鄉民監察院」網路節目專訪。圖／引用直播

「八八會館」負責人郭哲敏日前被押解回台，時代力量前立委黃國昌接受國民黨議員李明賢「鄉民監察院」網路節目專訪大談八八會館案、及其延伸的桃園捷運購地等案，黃國昌說，先前他就接獲很多基層員警檢舉，但去年郭哲敏從機場落跑，檢方卻到11月11日才發布通緝，郭為什麼能掌握偵辦進度？甚至起訴後，至今沒開過任何一次庭。

但對比高虹安的詐領助理費案，黃國昌先強調，高虹安的46萬是怎麼花的？有沒有花在私人用途身上，若有，法律問題高虹安就要自己面對。但黃認為，司法應該要公平，不能處理一些案子處理就特別快，有些案子能拖就拖，應該要同一套標準，人民期待的檢調，不應是為特定政黨服務。

由於黃國昌先前爆料，質疑郭哲敏等人與鄭文燦關係密切，但黃國昌在汐止的土地，卻反被指控占用國用地，甚至遭質疑違規設停車場。黃國昌也在專訪時嗆鄭文燦，表示「為什麼我敢直接嗆鄭文燦？你出來公開辯論，你說我黃國昌做了什麼事？好好講？到底做了什麼違法濫權的事？」

黃國昌也問，為甚麼連當時716來參加活動的一對單純夫妻被訪問，就被綠營網軍圍剿，黃國昌也向賴清德喊話，「那個魔戒戴在手上，別忘了自己過去是被害人的時候，提出什麼呼籲，否則會讓很多年輕人非常難過、非常心寒」。

黃國昌專訪時也批民進黨，不要利用媒體優勢、側翼網軍，歡迎公開辯論、講清楚，尤其決策者一定要說清楚，他相信檢調只要認真辦，肯定能揪出八八會館案的背後藏鏡人，但民進黨媒體操作爐火純青，人民期待的檢調不應是為特定政黨服務。

黃國昌也說，尤其現在高虹安的起訴書都被公開出來，但對比八八會館的起訴書與證據清單，是否應該也要比照高虹安的案子公布。

黃國昌 高虹安 郭哲敏

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