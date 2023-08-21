賴清德「大洛杉磯信賴之友會」造勢 蔡英文兄姐也來了

「大洛杉磯信賴台灣之友會」今天舉辦募款餐會，民進黨前主席卓榮泰親自授旗給後援會幹部，蔡英文總統的胞兄蔡瀛政、胞姊蔡瀛如也到場支持。雖然碰上颶風侵襲洛杉磯，仍有超過600位支持者到場支持，眾人開心合唱「挺台灣應援曲」，高喊「2024團結一致」、「Team Taiwan挺台灣」，現場非常熱鬧。

卓榮泰致詞時指出，不論在台灣或海外，守護台灣主權的共同信念永遠不變，海外信賴後援會已在韓國、日本、菲律賓、馬來西亞、寮國、柬埔寨、印尼、越南、泰國、澳洲與紐西蘭等國插旗，成功完成印太地區的戰略拼圖。

卓榮泰也說，在賴清德過境美國時，不論在美東的紐約、美西的舊金山，都有很多鄉親為了見賴清德一面，不惜千里迢迢趕到機場或飯店門口守候，大家付出的每一絲關懷，賴清德都謹記在心，並懷著這份心意與台灣人民站在一起，建設心目中理想的台灣。

卓榮泰說明，「信賴台灣」有三大意義，第一，推出一位台灣人民最信賴的人作為未來總統；第二，提出令人信賴的政策，讓台灣在蔡總統的基礎上持續進步發展；第三則是要帶領台灣永遠站在民主陣營之中，讓全世界更加信賴台灣。

新北市議員戴瑋姍致詞時表示，賴清德此次出訪巴拉圭、過境美國獲得非常大的迴響，國內普遍認為賴清德是治國能力最好、可以守護台灣主權、提升台灣國際地位，以及最有能力處理兩岸關係的總統候選人，這也反映在賴清德近日升高的民調趨勢中。

戴瑋姍說，大家可以看到賴清德是務實的政策執行者，賴清德小時候過得很辛苦，因此也以過來人經驗出發，勇於面對年輕人最關心的居住與經濟問題，並提出能實際執行的政策願景，為年輕世代打造更公平、更繁榮的台灣，讓每個人都能夠安居樂業。

大洛杉磯信賴台灣之友會共同召集人林榮松在此次募款餐會中，親自義賣「Team Taiwan」棒球帽與polo衫，卓榮泰也特別從台灣帶來四頂賴清德的親筆簽名帽，每頂最終以1000美元（約新台幣3萬元）高價拍出。