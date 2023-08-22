明年總預算 社福支出最高

113年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於昨（21）日向蔡總統報告編列情形，蔡總統聽取簡報後說，明年歲入2兆7,092億，和歲出2兆8,818億，都再度創下歷史新高。與此同時，即便面臨疫後全球經濟放緩，但台灣經濟情勢穩健，帶來稅收成長，明年依法編列了1,150億的還債金額，也創下23年來的最高。明年度總預算中，以社福支出金額7,000多億元最高，也增加最多。

蔡總統指出，政府謹守財政紀律，她上任時，中央政府的長期債務，已經累積達到5兆3,988億；在她任內，總預算舉債923億、特別預算舉債1兆1,237億，總共舉債1兆2,160億，但也還債達到7,810億。

她強調，「我們有借有還」。因此，到了今年7月底，包括總預算和特別預算，中央政府的實際債務是5兆8,338億，只增加了4,350億；長期負債比，則是從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。

蔡總統說，今年瑞士洛桑管理學院（IMD）的「財政情勢」評比，台灣從2016年的第12名，大幅進步到第六名。同時台灣的整體競爭力，從2016年的14名進步到第六名；在人口超過2,000萬的經濟體中，連續三年蟬聯全球第一。

她認為，這些數據都是公開透明，並且依法受立法院和審計機關監督。她必須強調，「政府不可能做假帳，國際評比更不可能說謊」。

蔡總統表示，行政院所報告的113年度總預算中，社福支出金額7,000多億元最高，也增加最多。其中，長照總體預算，從2016年，只有54億，到今年647億，明年更會達到876億。

而少子女化對策的預算，今年首次突破千億，明年更將創下1,201億的新高。蔡總統強調，會持續提升「長照2.0」，也會繼續推動「0到6歲國家跟你一起養」，照顧更多長輩，幫助年輕家庭減壓。