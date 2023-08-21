自民黨青年局組團訪台 賴清德：日本未來的希望

副總統賴清德今天接見日本自民黨青年局海外研修團，他表示，盼台日兩國人民感情愈來愈密切，合作也愈來愈深入，共同創造兩國利益。他並指出，台灣是日本第4大、日本是台灣第3大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達882億美元，創歷史新高，希望未來能持續加強。更重要的是，台日共同合作維護印太和平穩定，讓印太區域國家及全世界都能繁榮發展。他也稱自民黨青年局成員是日本未來的希望。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸能在總統府代表蔡英文總統，熱烈歡迎日本國會眾議員鈴木憲和所率領的自民黨青年局團隊來台訪問，也感謝大家再次以行動表達對台灣的支持。

賴清德指出，自民黨青年局成員是日本國會在政治上的生力軍，是日本整體發展非常關鍵的力量，也是日本未來的希望。他很高興青年局與台灣政界有很深厚的淵源，也有很密切的合作往來。

賴清德提到，他過去常常與日本自民黨青年局訪團互動，上次是今年5月在總統府親自宴請歡迎局長鈴木憲和率領的訪團。前兩周，他也代表蔡總統在總統府設宴款待日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎，歡迎日本訪團來到台灣。

鈴木憲和代表致詞時首先感謝賴清德撥冗接見。他表示，因為疫情關係，這是睽違4年，再度有機會率領大規模訪團到台灣進行訪問，此次訪團成員超過60位以上，除了國會及地方議員，還有許多擔負日本未來希望的大學生。

鈴木憲和指出，台日關係是真正的友誼，彼此享有民主、人權等普世價值。對日本而言，台灣是非常重要的夥伴，在太平洋地區，台海的和平與穩定，也攸關日本以及國際社會整體的和平穩定。所以，自民黨青年局也經常思考應採取何種行動，來推動及落實亞太地區的和平穩定。

鈴木憲和提到，此次訪台後，也會與台灣的立法委員一起到帛琉訪問，未來也會在許多不同領域，在前輩們建構的良好基礎上，讓台日友好情誼更上一層樓，相信所有訪團成員都有同樣的想法。他也期盼未來在賴清德的指導下，讓台日關係更進一步發展。

訪團成員也包括日本國會眾議員藤原崇、中曾根康隆、西野太亮、山口晉、宮路拓馬、參議員神谷政幸、藤井一博、日本埼玉縣議會議員細田善則。