綠委批中國愛玩食物以商逼政 「品質好就不怕沒人買」

中國大陸今天宣布，暫停輸入台灣芒果，民進黨立委林俊憲說，芒果的產季已經快要結束，正好卡在夏秋之交的季節，無論禁夏季水果或秋季水果，其實都有點尷尬，而中國老是玩食物、以商逼政這招，現在已經幾乎沒有作用，品質好就不怕沒人買。

林俊憲晚間在臉書發文表示，中國以檢測出蟲的理由，禁止台灣芒果輸入，芒果的產季都已經快要結束，現在才在玩這招，時間點有點巧，如果副總統賴清德再晚一點訪美，是不是又要換成文旦「被害蟲」，正好卡在這個夏秋之交的季節，無論禁夏季水果或秋季水果，實在都有點尷尬。

林俊憲認為，中國老是玩食物、以商逼政這招，每用一次效果就會降低，現在幾乎已經沒有作用，以今年1到7月的數據來說，芒果外銷中國只占0.5%，除了芒果本來就深受國人喜愛、內銷暢旺以外，近年開拓的外銷市場也相當成功，如今在日本、韓國等國的超市，經常可以看到台灣芒果的身影，品質好就不怕沒人買。

林俊憲說，假設台灣沒有選擇與中國保持距離，繼續按照2016年以前越來越緊密的經貿關係走下去，芒果外銷中國占比超過30%以上，幾乎是唯一的出口國，今天這道禁令會帶來多大的衝擊，「跟毫不講理的國家打交道多年，台灣人也學精了，不再重蹈覆徹。」

林俊憲指出，近年來的多起農產品禁令，初期確實讓台灣吃了不少苦頭，為了轉開拓更高消費水準的優質市場，不得不面對轉型的陣痛期，幸好在政府和農民通力合作下，從栽種技術、冷鏈到產銷認證都有了升級，品質獲得更高度的肯定。

林俊憲認為，如果能賣到更高價的市場，台灣何必回頭屈就中國，「從這角度來看，台灣的農業轉型，中國也是個幫手呢！」