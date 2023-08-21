陸暫停輸入台灣芒果 民眾黨立委：以商逼政是慣用手段

大陸暫停台灣芒果輸入，民眾黨立法院黨團幹事長張其祿指出，「以商逼政」是中國大陸一直以來的對台手段，過去就有很多農產被禁的先例，問題一直存在，也幾乎是可預期會發生的。

張其祿指出，既然台灣政府也知道大陸市場變數多，相關單位就應做好相關準備，才能因應各種突發的被禁情況，將業者受到的影響降到最低。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，近年來中國大陸不定時禁止台灣農產品輸入、挖我邦交國、軍演等，估計明年大選前，還會有經貿制裁、軍事威脅等動作，目的事希望台灣內部產生紛爭。

邱臣遠指出，中國大陸一次次對台灣農漁產品、加工食品等，採取禁止手段，希望民進黨政府不要因為選舉，又來操作抗中保台，應加緊提升台灣農漁產品、食品品質，打造多元國際行銷管道。

邱臣遠呼籲政府，盡速說明此次中國大陸禁止台灣芒果輸入的因應作為，提出具體有效面對對岸打壓的措施，並掌握接下來傳出的禁運項目，減少業者損失。也對中國大陸喊話，每次的禁運和打擊，都只是增加台灣民眾反感，無法拉近兩岸關係。