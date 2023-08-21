新北現勘黃國昌占國有地停車場 27日前未改善將罰6萬元

時代力量前立委黃國昌涉及占用國有地，其中一塊被新北市府認定違法設置地車場，市府要求1個月內改善。新北城鄉局表示，今派員到場現勘，發現還未改善，預計27日將再稽查，若屆時還未改善，將裁處6萬元罰鍰。

黃國昌涉及在汐止區占用兩筆地號的國有土地，其中一筆現況為透天厝，遭國有財產署認定侵占國有地；另一筆則在保護區的土地上，目前做停車場使用，但新北交通局認定未依法申設，已於7月31日已開罰3000元，並要求限期改正。

城鄉局表示，有關民眾陳情汐止區水源段162地號保護區土地內有違規設置停車場情形，經市府在7月21日發函違規行為人，要求一個月內限期改善，按行政程序法110條規定，書面的行政處分自送達時生效。

城鄉局指出，該案在7月27日完成送達，今也有派員到場現勘，但並沒有改善跡象；依規定自送達次日起一個月改善期滿後，也就是8月27日將再次稽查，如行為人仍未針對保護區內違規設置停車場情形做改善，將發函裁處行為人6萬元罰鍰。