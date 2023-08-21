蔡總統：政府預算成長負債減少 因台灣總體經濟變大

蔡英文總統今天下午在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報後表示，她所做的就是投資未來，不是債留子孫，而是開源節流、穩健財政、壯大國家。有些人疑惑蔡政府8年預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比卻能夠減少，原因在於台灣的總體經濟規模變得更大，整體國力變得更強。

今天與會者包括副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、中央銀行總裁楊金龍、國家發展委員會主任委員龔明鑫、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵、副主計長陳慧娟、經濟部次長林全能、財政部國庫署署長蕭家旗等。

今天由行政院長陳建仁說明「113年度中央政府總預算」籌編重點。接著財政部長莊翠雲及主計長朱澤民分別就「113年度中央政府總預算案歲入籌編及融資財源規劃」及「113年度中央政府總預算案編列情形」提出報告。與會人士也就預算編列情形進行充分討論，隨後蔡總統作出裁示。

蔡總統表示，最近很多關於政府財政的討論，也充斥許多不實指控，有些人的疑惑是，蔡英文政府8年預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比卻能夠減少，原因在於，台灣的總體經濟規模變得更大了，整體國力變得更強了；讓政府有能力做更多事，也有餘裕還更多的債。台灣的GDP，從2016年的17.5兆元，大幅成長到今年的23兆元，成長了將近6兆元，成長的幅度，超過兩年的中央政府總預算。

蔡總統說，而從2016到2022年，台灣平均經濟成長率是3.4%，高於全球平均。即使受到今年全球經濟衰退的影響，但台灣從2016年到2023年上半年的平均成長，仍然是亞洲四小龍第一。也因此，從2017年起，總預算連續六年有歲計賸餘，甚至連續五年賸餘超過千億。

蔡總統說，台灣的經濟成長，要歸功於2300萬人民的共同打拚。但這8年台灣經濟脫胎換骨的關鍵之一，就是政府加大對基礎建設的投資，而其中以特別預算支應的「前瞻基礎建設」，更加強了投資的力道。基礎建設的強化，迎來投資台灣大爆發。這幾年下來，投資台灣三大方案，加上境外資金回台審查金額超過2兆，外資加碼投資台灣也增加2兆，驅動台灣經濟成長動能。

蔡總統說，搶在美中貿易變局前，快速推動產業轉型，不僅讓台灣挺過全球百年大疫，維持經濟穩健成長，還搶進全球供應鏈重組的關鍵位置，更扭轉了過去依賴中國單一市場的路徑。經濟成長的果實要和全民共享，受到百年大疫衝擊的台灣人民和產業，政府有責任要拉大家一把。

蔡總統說，這幾年來，加薪、減稅、增福利；在疫情中，團結防疫守台灣，以特別預算因應各項防疫需求、產業協助外，還發放三倍券、五倍券。在疫後時代，再以特別預算撐住產業動能，還全民普發六千。更重要的是，「我們謹守財政紀律」。在她上任時，中央政府的長期債務，已經累積達到5兆3988億元。在她任內，總預算舉債923億元，特別預算舉債1兆1237億元。總共舉債1兆2160億元，但也還債達到7810億元。

蔡總統說，「我們有借有還」。因此，到了今年7月底，包括總預算和特別預算，中央政府的實際債務是5兆8338億元，只增加了4350億元；長期負債比，則是從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。