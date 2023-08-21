打詐辦：13億元強化打詐科技設備 前端阻卻、後端查緝

行政院核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，編列13億元預算。行政院打詐辦公室今重申，預算中標載「設備、場地整修」文字，是為符合預算項目名稱，採購內容均為偵查單位需升級科技設備，及研發所需的偵查工具及輔助系統等軟硬體設備，致力提升打擊詐欺犯罪工作效能，並無興建整修任何場地。

打詐辦表示，鑒於詐騙集團利用資通訊科技及網際網路技術，不斷演進詐欺犯罪方式，近期如假投資詐騙，詐騙集團以投資股票、虛擬通貨等名目，誆騙民眾投注錢財，詐騙集團再利用人頭帳戶或虛擬錢包層層轉帳，製造偵查斷點，嚴重損害民眾財產安全。

打詐辦指出，近年也發生無良詐騙集團誘騙國人至柬埔寨從事跨境詐欺犯罪，衍生凌虐案件，種種詐欺以及衍生暴力犯罪，亟需檢警調提升科技偵查能力，全力加強查緝，惟現有偵蒐設備難以因應持續增加的詐欺案件，為免對詐欺刑案偵辦造成嚴重衝擊，因此「打詐綱領1.5」將當前重點工作項目「科技設備、數位鑑識、現場數位蒐證」等編列相關經費，以符當前迫切需求，發揮「前端阻卻」及「後端查緝」效用。

打詐辦表示，為因應日益猖獗的詐騙集團與日新月異的犯罪手法，編列相關預算以提升科技辦案能力均有其必要性，打詐國家隊將透過公私協力，與全國民眾攜手自源頭辨識詐欺、減少通信流、追蹤資金流、及嚴緝詐欺犯罪。