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總統府稱將朝人本交通前進 邱臣遠：朝野力拚本屆三讀

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。圖／聯合報系資料照

民間團體昨天在凱道舉行「還路於民」大遊行，副總統賴清德提出以人為本的概念，總統府隨後回應，朝人本交通的國家前進。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，台灣背負「行人地獄」惡名，因為遊行加上選舉，政府才願意正視。

昨天藍綠白總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲，以及鴻海集團創辦人郭台銘都到場參加，並提出主張。邱臣遠表示，民怨高漲、行人意外頻頻發生，政府才終於反應過來，期待民進黨政府有決心並積極地推動提升台灣的道路交通安全。

邱臣遠表示，民眾黨團去年就倡議制定「交通安全基本法」，並推行交通零死亡願景，要求蔡政府別再口號治國，儘速將行政院版的交通安全基本法草案送到立法院，力拚下會期通過立法，避免憾事一再發生。

邱臣遠指出，因為昨天的遊行，加上選舉快到了，政府才將行人交通安全政策綱領、道路交通安全基本法草案趕出來。立法院已經有他和其他立委提出的版本，呼籲行政院和民進黨黨員秉持誠意和在野黨委員溝通，有效取得共識，才能在本屆的最後一期完成三讀。

邱臣遠表示，如同昨天柯文哲致詞時說的，政府不是沒花錢，只是效果不好。的確，台灣的道路設計缺乏指導方針，未能納入人本思維，加上交通權責破碎化，及強化道安卻放錯重點等因素，使得推行成效不佳，要提升道路交通安全，需要更務實的方法，做讓人民有感的改變。

邱臣遠 立法院 行人地獄

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