監察院糾正外交部柬埔寨救援不積極 外交部：虛心檢討

監察院調查柬埔寨打工詐騙，認為國人在國外陷困境，外交部未積極掌握柬埔寨人口販運情勢，加上海外急難救助金動支困難，延宕救援工作，通過糾正外交部。外交部表示，會虛心檢討，但外交部及駐外館處一向兢兢業業辦理國人急難救助工作，絶不致怠慢輕忽，或消極處理。

監察院內政與族群委員會8月15日通過監委葉大華、紀惠容調查國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困案件調查報告及糾正案。監委調查發現外交部未積極掌握柬埔寨人口販運國際情勢，意識到國人求助案件嚴重，自2021年1月至2022年5月間，外館便已接獲54件民眾求助案件，處理求助案件積極度及敏感度均顯不足，致延宕救援工作期程，海外營救國人經費未符旅外國人急難救助實施要點規定，動支困難使用率偏低，糾正外交部。

外交部表示， 自2021年年中起，外交部陸續接獲零星赴柬埔寨工作國人，遭人身自由限制等求助個案，除第一時間請駐外館處積極協助外，由於相關案情涉及跨國刑事犯罪，外交部積極與國內警政單位合作，擬循國際警政的管道協處。另一方面，外交部也自2021年起多次透過發布新聞及旅遊警訊，舉行例行記者會等管道，提醒國人警覺海外求職陷阱，並無監察院所稱未意識到案件嚴重，未積極救援情事。

外交部指出，政府為有效協助海外受困國人，在行政院舉行跨部會會議，決議由內政部編列專款支應相關營救費用，至今涉及海外求職詐騙國人的救援經費，主要由內政部專款支應，依據內政部擬定的救助計畫審核撥款，在實際營救作業若有不足，駐外館處再依旅外國人急難救助實施要點，予以協助。

外交部表示，運用專款已成功營救甚多國人脫困返國。駐外館處依據旅外國人急難救助實施要點提供的小額借支，因適用目的不同，認為監察院指稱使用率低且緩不濟急的說法，應是誤解。

外交部說，國人求助案件的通報資訊是否充分、當事人及其家屬意願，受困國家國情與法規政情變化等因素，均將高度影響當事人脫困難易及營救程序，外交部及駐外館處一向兢兢業業辦理國人急難救助工作，每當接獲求助案件，即使資訊不足，營救困難，甚至幫派介入等，駐外同仁仍設法透過各種社群平台與當事人聯繫，透過駐在國官方、非政府組織及善心民間人士等多方管道，積極營救，絶不致怠慢、輕忽或消極處理。

外交部表示，對監察院所提報告內容會虛心檢討，與相關部會將進一步研商精進的對策與作法，強化部會間的協調與合作。