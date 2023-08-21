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緩解軍公教退休焦慮 民眾黨團籲檢討年金制度

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，要求政府檢討軍公教調薪政策，應參照經濟數據，總召邱臣遠（左）、立委張其祿（右）出席。記者曾原信／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，要求政府檢討軍公教調薪政策，應參照經濟數據，總召邱臣遠（左）、立委張其祿（右）出席。記者曾原信／攝影

軍公教年金改革屆滿五年，台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿，民眾黨黨團總召邱臣遠上午表示，政府應重新調整年金制度，參照相關經濟數據調整待遇，讓公務員重拾士氣以及榮譽感。

張其祿指出，蔡政府年改大幅削減公務員福利，銓敘部承認成果未盡理想；五年節省約1600億元，政府卻又透過各種特別預算增加2.5兆元支出。導致公務員士氣下降，大量流失、國考報考人數下降等問題，嚴重影響公務員人才培養。

張其祿說，政府削減公教福利達到財政平衡，卻讓退休公教及勞工走向均貧，加深社會對立。政府應該務實提升軍公教待遇及退撫制度，公教退撫新制今年7月實施後，不再有公教新人提撥退休金注入舊制退撫基金，支領退撫給與的退休人員逐年增加，再加上基金自營績效持續低落，若政府不儘早撥補或另行規畫可持續財源，基金恐提前面臨破產危機。

張其祿表示，公共年金制度是國家對公民的重要承諾，應以人民福祉和社會公平為核心價值，確保在需要時軍公教及勞工等族群能夠有足夠的生活保障。建議政府應該依據整體經濟、薪資、物價水準及國際範例，檢討和調整公教務人員待遇及退撫制度，民眾黨提「公務人員俸給法修正草案，改善公教人員待遇。

邱臣遠說，銓敘部統計，60歲以上的公務員占比，2016年約5.51%，2021年提升到6.5%，高齡公務員延後退休增加，體現他們對未來的不確定。這種退休恐慌，連適用退撫新制的公務員，也深有同感，考量現在不婚、不生、高房價等社會現況，年輕公務員退休後，可能還要負擔高額房租與生活費，多數人都質疑公保能否維持生計。

邱臣遠指出，要解決公職人員的退休焦慮，最直接的緩解方式，就是針對軍公教薪資適度調升。軍公教調薪是許多民間企業的參照指標，若能調薪，真實受惠人數，遠遠不止帳面上70餘萬名軍公教，中央應該拿出具體辦法終結企業低薪文化，可仿效美國設立年度自動調薪制度，排除獨斷與政治影響。

民眾黨團提「公務人員俸給法第18條條文修正草案，軍公教員工待遇審議委員會納入全國公務人員協會代表，以符民主原則，讓第一線公務員了解政府在薪資調整的考量，同時傳達基層聲音。

公務員 軍公教 台灣民眾黨

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