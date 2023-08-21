快訊

恐怖！韓女公園內遭陌生男子性侵、手指虎狂毆命危極慘 嫌犯爆心寒內情

逾9成Apple Watch錶帶髒爆！3錶帶、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

國民黨立委：政府編上億元食安預算好市多仍爆食安問題

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨團上午舉行「美式賣場食安頻頻出包 政府把關在哪裡？」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨團上午舉行「美式賣場食安頻頻出包 政府把關在哪裡？」記者會。圖／國民黨團提供

美式賣場今年陸續爆發出多起進口食品發生食安問題，國民黨立法院黨團舉行記者會指出，衛福部食藥署今年編列95.33億元食安預算，卻讓國內賣場發生食安問題；近五年衛福部編列食品邊境流通稽查，編列37.54億元，還是讓不符規定的食品進口流入市面。

國民黨副書記長李德維指出，衛福部112年度編列食品安全預算95.33億元，較108年度編列55.3億元，增加了40.22億元，增幅比例高達72.38%；衛福部食品邊境流通稽查，近五年預算編列，總預算高達37.54億元，但食品邊境流通稽查還是漏洞百出。

他說，根據食品安全衛生管理法規定，各大賣場通路，有責任義務設立實驗室，建立食品把關機制。要求衛福部食藥署和相關業管機關，不能只期待業者自主，衛福部每年編列大筆預算，應該負起實際把關食安責任。

國民黨立委林德福表示，美式賣場好市多從86年進駐台灣，全國共14家，去年營業額高達1500多億元。105年民間團體曾公布全國超市及量販店，有關農藥管理評鑑，民團認為好巿多表現最差，尤其好巿多標榜提供優質商品給予消費者選擇，但問題食品連環爆一籮筐，民眾對美式賣場的食品安全，打了一個大問號。

林德福說，美式賣場連續開罰，卻看不到改進，國人只能被動地接受賠償，但傷害身體的結果，再多的賠償也無濟於事，衛福部食藥署和相關政府單位，必須針對美式賣場進口台灣的食品，全部嚴加檢驗，不能讓有毒的食品流入國內賣場。這是民生食安問題，難道政府都不關心，裝作不知道。

衛福部 食安 食藥署

延伸閱讀

影／美式賣場食安頻出包 國民黨：邊境稽查漏洞百出

侯友宜民調不佳 李德維認與民進黨人格毀滅攻擊有關

侯友宜民調首超柯文哲 藍民代同聲看好：整合慢 但開始歸隊

藍前議員稱「郭說是國民黨不合作」 藍委駁：郭沒回應

相關新聞

緩解軍公教退休焦慮 民眾黨團籲檢討年金制度

軍公教年金改革屆滿五年，台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿，民眾黨黨團總召邱臣遠上午表示，政府應重新調整年金制度，參照相關...

婦女後援會成立 侯友宜人氣不減

侯友宜民調雖未領先，但造勢活動人氣依舊！他21日出席全國婦女與新住民後援會時，現場與會者近千人，將他團團包圍住，與會者也很熱情搖旗吶喊歡迎。侯友宜感謝婦女為家庭的付出，並呼籲他們鼓勵老公與小孩一起支持政黨輪替

國民黨立委：政府編上億元食安預算好市多仍爆食安問題

美式賣場今年陸續爆發出多起進口食品發生食安問題，國民黨立法院黨團舉行記者會指出，衛福部食藥署今年編列95.33億元食安預...

國人被騙到柬埔寨打工遭囚 監院糾正外交部高雄地檢署

柬埔寨豬仔案震驚台灣，監察委員葉大華今天說，外交部未積極掌握人口販運國際情勢，意識到國人求助案件的嚴重，再加上海外急難救...

郭台銘要共軍轟台先問媽祖 綠：國安不能寄託精神層面

鴻海創辦人郭台銘向大陸解放軍喊話，先問問看媽祖，打台灣，媽祖有沒有同意？民進黨立委莊瑞雄表示，國家安全不能只單純寄託在精...

美日韓締結小北約抗中 台灣不該走入戰爭劇本成犧牲品

美國總統拜登在大衛營舉行美日韓峰會，發表三份文件皆稱台海和平對國際社會安全繁榮是不可或缺的要素；同一時間，在太平洋的西岸，解放軍東部戰區卻宣布了對台軍演。表面上，一方在呼籲和平，一方卻在展示肌肉；但深層看，可能恰恰相反。 台灣的安與危或說台海的和與戰，其真正的左右者不是北京，而是華盛頓。當美國需要台灣去耗損中國，正如美國需要烏克蘭去耗損俄羅斯時，所有引爆戰爭的政治挑逗或挑釁就會傾巢而出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦