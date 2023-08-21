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婦女後援會成立 侯友宜人氣不減

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨總統候選人侯友宜21日出席婦女與新住民後援會成立活動，現場擠得水洩不通。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨總統候選人侯友宜21日出席婦女與新住民後援會成立活動，現場擠得水洩不通。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

侯友宜民調雖未領先，但造勢活動人氣依舊！他21日出席全國婦女與新住民後援會時，現場與會者近千人，將他團團包圍住，與會者也很熱情搖旗吶喊歡迎。侯友宜感謝婦女為家庭的付出，並呼籲他們鼓勵老公與小孩一起支持政黨輪替，且若當選將成立特偵組、擴大掃毒，讓社會更安全，家庭更安心。

侯友宜受婦女歡迎

國軍英雄館21日擠得水洩不通，當侯友宜進場時，滿場近千人的新住民都熱情的揮旗歡迎他，高喊「侯友宜凍蒜」、「國民黨團結」，從門口到舞台30秒的路程，侯友宜花了將近5分鐘才走上去。

侯友宜先向現場民眾鞠躬致謝，他說，婦女是國家前進的最大力量，為家庭犧牲奉獻，他跟黨主席朱立倫在家裡的地位都很低，因為男性絕對要尊重為家庭付出甚多的女性，很多女性還要兼顧工作，這麼努力都是為了要台灣成為「安居樂業」的社會。

讓台灣更安全

「但現在台灣安全嗎？」侯友宜話鋒一轉，質疑在民進黨主政的台灣前所未見的兵凶戰危，尤其許多新住民更是從中國、泰國、印尼與緬甸來到台灣落地生根，大家願意見到這樣危險的台灣嗎？他強調，交給願意開啟兩岸對話的國民黨，才會讓台灣在國際上更加安全。

侯友宜還說，台灣內部也不安全，社會上詐騙橫行，蔡政府雖成立打詐國家隊，但詐騙案3年內從6萬件暴增到13萬件，《外役監條例》還修法讓販賣、運輸毒品的犯罪可以減刑，加上有光電弊案不斷爆發，都讓社會不再安全，因此他若當選，要成立特偵組打擊這些犯罪，讓社會更安全。

有信心政黨輪替

選過台南市長的市議員謝龍介也有到現場相挺說，黨主席朱立倫曾特別提到，謝龍介剛開始選市長的時候，支持度只有14%，但後來就提升到44%，這都是婦女們的支持，希望這次總統選舉也要保持這樣的信心，一起讓台灣政黨輪替。

針對台灣民意基金會21日公布民調，民進黨賴清德、民眾黨柯文哲與侯友宜分別獲得43.4%、26.6%與13.6%，非綠相加還小於綠。對此，朱立倫受訪時反駁說，近日其他民調都沒有此份民調差距大，建議基金會再去看看調查時的抽樣有沒有問題？

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侯友宜 民調 朱立倫

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