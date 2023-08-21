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影／見證台灣新創萌芽 蔡英文：做了8年的總統蠻值得的

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
蔡英文總統（中）與國發會主委龔明鑫（左）上午出席「Startup Island TAIWAN NEXT BIG」頒獎典禮，蔡英文在致詞時表示，今天一起見證13間新創公司加入台灣隊行列，站上國際舞台，這也顯現台灣新創產業越來越強，她也笑說，看到台灣有新一代的創業家，做了8年的總統蠻值得的。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）與國發會主委龔明鑫（左）上午出席「Startup Island TAIWAN NEXT BIG」頒獎典禮，蔡英文在致詞時表示，今天一起見證13間新創公司加入台灣隊行列，站上國際舞台，這也顯現台灣新創產業越來越強，她也笑說，看到台灣有新一代的創業家，做了8年的總統蠻值得的。記者余承翰／攝影

蔡英文總統上午出席「Startup Island TAIWAN NEXT BIG」頒獎典禮，她在致詞時表示，今天一起見證13間新創公司加入台灣隊行列，站上國際舞台，這也顯現台灣新創產業越來越強，並期許以台灣人的拚勁和創意，總有一天我們會變成世界上新創王國。

蔡英文在致詞時提到，10年前參選總統落敗後，想走出去世界看一看，當時很崇拜以色列，也去走了一趟，十分佩服以色列求生存的意識，而小小的以色列有很好的新創文化，看了很羨慕，但經過10年後自己當上總統，想反問自己「當年想要的新創有沒有發芽生根？」蔡英文說，從沙漠到雨林，再從雨林走出來，台灣就在這條路上了，但仍要加速，再快一點。

蔡英文表示，今天獲獎的13家新創品牌名字都很有創意，很高興台灣新創領頭羊代表融合文化，用品牌名字來表達自己，更代表各公司的企圖心，超越地域，走向國際。蔡英文也笑說，看到台灣有新一代的創業家，做了8年的總統蠻值得的。

蔡英文 以色列

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