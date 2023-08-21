國人被騙到柬埔寨打工遭囚 監院糾正外交部高雄地檢署

柬埔寨豬仔案震驚台灣，監察委員葉大華今天說，外交部未積極掌握人口販運國際情勢，意識到國人求助案件的嚴重，再加上海外急難救助金動支困難，導致使用率偏低，延宕救援工作時程，高雄地檢署未詳加查證破案影片的真實，落實去識別化，監察院通過糾正外交部、高雄地檢署，同時建議警政署敘獎有功人員。

監察院內政與族群委員會8月15日通過監委葉大華、紀惠容所提國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困案件調查報告，請行政院就建立專責單位，還有提升外館犯罪偵查人力，強化公私部門救援網絡合作，督導所屬檢討改進。

葉大華指出，外交部未積極掌握柬埔寨人口販運情勢，自2021年1月至2022年5月，外館接獲54件民眾求助案件，對求助案件的積極與敏感均不足，導致延宕救援工作期程，海外營救國人經費未符旅外國人急難救助實施要點規定，使用率偏低。

葉大華說，高雄地檢署發布破案新聞影片時，未詳加確認內容，違反偵查不公開規定，導致受困在柬埔寨的被害人，被加重囚禁與虐待，遲至自行付贖脫困後返國，身心受創嚴重，高雄地檢署事後未提供被害人輔導協助措施，更沒有究責相關違失人員。

葉大華表示，對於警方積極任事，監察院予以肯定，建議警政署敘獎有功人員，促請行政院督同所屬就建立專責單位，提升外館犯罪偵查人力，強化公私部門救援網絡合作等議題，未來持續積極檢討改進。

葉大華調查發現，海外求職打工詐騙非近期才有，早期有相關案例，聯合國早在2021年8月就提出人權狀況建議，要求柬埔寨應有效反制詐騙，柬埔寨迫於國際媒體，還有美國壓力，態度由消極轉而面對，再加上網紅BUMP在2022年3月間拍片，指稱外交部海外救援國人爭議，開始引起國人的重視及關注。

葉大華指出，根據外交部緊急聯絡中心，自2021年至2023年6月，接獲民眾遭誘騙至國外工作的求助案計643件，向我國駐外館處求助人數，柬埔寨682件、泰國194件、緬甸124件，外交部在2021年下半年陸續接獲求助案件就知情，但沒有掌握意識到案件的嚴重。

葉大華說，國人赴海外求職遭詐騙事件頻傳，高雄地檢署破獲詐騙集團，2022年8月發布新聞稿昭告國人，然而未查證影片真實，還有未落實去識別化，僅憑調查局高雄市調處說詞，發布新聞，涉及違反刑事訴訟法，還有偵查不公開作業辦法的規定。

紀惠容表示，國際人口詐騙案件，以後還會發生，這些人口販子、詐騙集團都會想盡辦法，繼續從事這個行業，從過去的菲律賓、柬埔寨，到現在的緬甸，未來不知道會到哪個國家，這是結構問題，政府面對這樣的狀況，對於青少年應該有更多預防機制。