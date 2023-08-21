郭台銘要共軍轟台先問媽祖 綠：國安不能寄託精神層面

鴻海創辦人郭台銘向大陸解放軍喊話，先問問看媽祖，打台灣，媽祖有沒有同意？民進黨立委莊瑞雄表示，國家安全不能只單純寄託在精神層面，還是必須穩健，負責維護國家安全。

民進黨立法院黨團舉行記者會，莊瑞雄指出，郭台銘有他對兩岸特殊的看法，對政府而言，從俄羅斯攻打烏克蘭受到全球譴責可看出，國雖大，貿然無端啟動戰爭，都造成自己國家的風險，忘戰必危，不管多強大，都要提升國防戰力。

莊瑞雄說，台灣提升國防戰力，最主要目的是要保護國家的安危，郭台銘特別獨鍾媽祖，他們尊重，但國家安全不能只單純寄託在精神層面，還是必須穩健負責維護國家安全，提升國防戰力，是任何政黨和所有國家生存的必要條件。

民進黨團幹事長劉世芳說，一個要選舉總統的國家領導人，用媽祖這樣一段話提及台海和平，這種比較戲謔式的說法，他們一笑置之，居安思危，是國家可以安全生存最重要的基礎。