侯漢廷稱獲國民黨人勸進！ 無黨參選喊話：在野不互打 下架吳思瑤

新黨市議員侯漢廷今早宣布投入士林北投選舉，他表示，這陣子收到很多地方人士勸進，認為他才是真正可以下架民進黨現任立委吳思瑤人選，外傳他與民眾黨私下達成默契、地方也憂心是否造成「泛藍分裂」，侯回應，這次選舉會掛無黨籍參選，全力爭取各方人士支持，國民黨事前也沒找他談過，他強調，自己會打一場乾淨選舉，不會去打在野陣營，全力揭發吳思瑤打壓北市之事。

侯漢廷表示，這幾個月走訪地方有很多國民黨在地人士、里長不斷勸進，認為他才是最具有戰鬥力下架、打敗吳思瑤的人，至於目前國民黨已提名張斯綱，侯表示，他還沒決定參選前國民黨也沒有任何協商、溝通都是謠言或假訊息，國民黨內部問題，大家都應該心知肚明，他不會多做評論。

侯漢廷說，由於外界都謠傳這是「泛藍陣營」分裂，這次他會以無黨及身份參選，相關程序都和新黨報備過了，也獲得祝福及支持。媒體詢問，侯先前會和民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞等人拍片，是不是和民眾黨私下有默契，侯回應，跟陳、黃等人很早就認識，他也會爭取各方人士的支持。

侯漢廷強調，這次選舉他絕不會在野互打，會全力揭發吳思瑤打壓北市之事，針對吳批評他冷飯熱炒、捲入共諜案很難被人民接受，侯反嗆，民進黨除了「抹紅」沒有其他招數，要別人搞意識形態，但自己才是搞意識形態的那一方。

侯漢廷批評，前陣子討論前瞻計畫時，吳思瑤公然造謠北市未申請前瞻預算，直接被他打臉，痛批民進黨以顏色親疏分配地方預算建設，吳不但沒有為北市爭取預算，反而打壓台北市政府，「這樣的人有什麼資格擔任北市民代、立委？」他更放話，如果造謠他會負起責任退選，反問吳思瑤若是在造謠「應該也要退選。」