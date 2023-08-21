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侯漢廷喊為下架民進黨參選 吳思瑤：不應炒作仇恨值

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨士林北投區立委吳思瑤。本報資料照片
民進黨士林北投區立委吳思瑤。本報資料照片

2024立委選戰，被視為搖擺區的士林北投將確定三腳督。新黨議員侯漢廷今天上午十點將正式宣布參選士北立委選舉。一早的參選聲明則點名民進黨立委吳思瑤，指吳思瑤謹守黨意、不顧民意，表示參選是為下架民進黨。吳思瑤今天上午受訪表示，選舉應選賢與能，不應訴諸意識形態，也不應炒作仇恨值。

對於士林北投選區將成三腳督戰局，吳思瑤說，侯漢廷的參選，恐怕國民黨參選人會更頭痛，畢竟他們意識形態比較相近、選票比較重疊、比較有衝突，至於她就是以優質問政、以不變應萬變，做最好爭取連任的利器。

對於接下來的選戰，吳思瑤提到，對於現在想要參選者，一再都用攻擊式的語言，一再用不符合事實的批判，相信選民有相當高的智慧，她說，自己的問政成績不容抹煞，期待未來參選者不要只有批判，應該拿出具體政策獲具體成績，在問政成績上，好好PK。

2024選舉 2024立委選舉 侯漢廷 吳思瑤

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