三腳督！侯漢廷宣布投入立委選舉 士林北投再添變數

新黨台北市議員侯漢廷今天在臉書宣布，將投入士林北投區立委選舉，他指出，這幾個月地方服務及大局變化，心有所感，決定站出來參選，目前該區參選人已有國民黨議員張斯綱、民進黨立委吳思瑤要選，侯背景恐瓜分藍營票源，且去年九合一大選也比張多出逾1500票，這次宣布參選，也增添不少變數。

侯漢廷指出，去年議員選舉落幕，實無立刻轉換跑道心意，而是數月來地方服務及大局變化，心有所感。當他參與里長座談會及處理地方服務時，最大困境便是這屬中央權責，議員無能為力，歷年來里長座談會，事涉中央案件比例約占三到四成，非台北市府能獨立解決。

侯漢廷說，許多立法委員們沒有意願為北市府添光，不出席里長座談，對案件解決也不夠積極，「如果不為士林北投爭取建設，不與地方政府合作解決難題，還有資格擔任士林北投立委嗎？」人民需要的，是真正為地方喉舌的代議士，而不是一個為惡官與國家機器的代言人。

侯漢廷痛批，過去這幾年，民進黨立委吳思瑤正是扮演後者的角色，「謹守黨意，不顧民意，強推萊豬，興弊除利，士北居民天怒人怨，如果沒有夠強力的人選，要下架她談何容易？」

侯漢廷說，因此數月來，越是接觸群眾，越能聽到勸進支持，不僅新黨，地方的國民黨幹部、前輩、黨工，希望他能參選，為地方發聲、為士林北投留下真正有戰鬥力，有行動力，有能力把民意帶進國會的一席。

侯漢廷說，士北居民需要的，是真正有信仰、有理念，以民為本、且有「治理」能力的政治人物。論為民服務政績、問政品質、影響力、戰鬥力，他相信他是最能落實政見、造福士林北投的候選人。

侯漢廷表示，選舉也是落實政治文化的改變，將秉持初衷，維繫乾淨選舉風格，本人零看板零布條零旗幟，不砸大錢、靠勤跑、理念、政績，爭取認同，「我絕不在野互打，我會依照自己的步調，展開政見、揭弊等記者會。不論從兩岸的困境、中華民國的發展、能源勞保的危機、黑金槍毒詐的猖獗，我都認為自己有能力，且能夠更進一步，為人民付出、為地方建設、為中華民國留火種、為兩岸和談闢出路。」

侯漢廷說，他知道很多人擔心，有分裂問題，他也喊話，「不用害怕，投給我，就是在野大團結；投給我，絕對能下架民進黨；投給我，就是士林北投居民的最佳利益！」