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參加還路於民遊行被問要不要等侯友宜 郭台銘回四個字

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行人零死亡推動聯盟下午在凱道舉行「還路於民大遊行」，鴻海創辦人郭台銘上台致詞並簽署台灣行人宣言。記者林伯東／攝影
行人零死亡推動聯盟下午在凱道舉行「還路於民大遊行」，鴻海創辦人郭台銘上台致詞並簽署台灣行人宣言。記者林伯東／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天出席還路於民大遊行活動，他表示，這是一個純粹的公益活動，沒有任何的政治色彩，他在場簽屬台灣行人宣言時，自嘲說，他是小咖，簽在左下角角落。

郭台銘沒有回答任何有關總統大選，或者有關國民黨總統參選人侯友宜的問題。郭台銘說，他支持還路於民大遊行五大訴求。他在家附近過斑馬線時，有兩次差點被撞到，他要再加上一個訴求，就是過斑馬線，無論大家是開車或騎車一定要停聽看，讓走在斑馬線上的人，有安全保障，感到絕對的自由和安全。

郭台銘表示，很多公車右彎時看不到行人，在硬體建設上，政府有關單位還是要注意相關設計，讓斑馬線和車在轉彎的時候，有足夠的距離和安全，讓司機能看得到行人，希望希望司機能夠做到停聽看，希望今天活動的訴求大家都能聽到。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 侯友宜 國民黨 公益活動

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