快訊

不再爭論蘋果該不該削皮吃 營養師曝蘋果連皮吃的5大好處

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

侯友宜民調回升 李乾龍：9月可望突破30％

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨前祕書長李乾龍今表示，慢慢大家都認清台灣要和平，只有國民黨候選人能帶領大家往和平的方向走，侯的民調會持續上來，上下一心團結一致，9月民調會達到30％以上，全國正副議長等有影響的人都會慢慢靠攏進來。

對在野整合，李乾龍表示，政黨大和諧要藍白合，大家都要展現誠意，侯友宜已好幾次到鴻海創辦人郭台銘家門口等他，希望大家好好談一下，為中華民國邁向和平不要有戰爭，「侯的誠意已經十足」。

李乾龍說，昨天他有跟侯友宜見面，侯也很堅持希望跟郭坐下來，好好為台灣的和平集思廣益，相信侯的誠意是夠的。

李乾龍也說，人要講誠信，郭董出爾反爾的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果，相信大家只要能夠展現誠意，藍白合不管是哪一個人，都是為台灣好，也是中華民國2300萬人的期望，希望郭董要講誠信。

李乾龍也說，國民黨是百年大黨，侯的民調持續往上提升，侯代表國民黨參選，不可能整合成為任何人的副手，相信最終國民黨黨員以及熱愛國民黨希望台灣邁向和平的人，都希望政黨輪替，侯一定有這樣的能力。

對於下午還路於民遊行侯郭都將參加，李乾龍認為，那個場合不適合兩個人坐下來談，侯也說過喝咖啡喝茶都可，大家展現誠意坐下來是最重要的，先前正副議長只有一個半會支持郭，現在看起來半個都沒有了，慢慢大家都認清台灣要和平，只有國民黨的候選人能帶領大家往和平的方向走。

國民黨 李乾龍 民調

延伸閱讀

中共軍演威脅 侯友宜嚴正表示：無助兩岸發展 造成區域和平的挑戰

王金平指整合郭柯機緣未到 侯友宜：我們都會團結在一起

郭台銘邀辯論 侯友宜：再找時間拜會 希望能夠團結

侯友宜出席中元祭祖法會 高喊要讓台海安定

相關新聞

侯友宜民調回升 李乾龍：9月可望突破30％

國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨前祕書長李乾龍今表示，慢慢大家都認清台灣要和平，只有國民黨候選人能帶領大家往和平的...

強調沒有逼「郭柯配」 郭台銘：柯文哲想選到底就選

民眾黨總統參選人柯文哲透露鴻海集團創辦人郭台銘找說客促「郭柯配」，但這絕對不可能。郭回應，柯腦筋很清楚，要選的話就選到底...

中共軍演威脅 侯友宜嚴正表示：無助兩岸發展 造成區域和平的挑戰

中共解放軍東部戰區宣布將在台灣周邊組織海空聯合軍演，國民黨總統參選人侯友宜今天受訪表示，他代表台灣民眾表達嚴正態度，這些...

王金平指整合郭柯機緣未到 侯友宜：我們都會團結在一起

國民黨總統參選人侯友宜今出席三重先嗇宮法會，與立法院前院長王金平同框，對於王金平指整合「郭柯」的機緣未到，侯友宜說，大家...

邀喝咖啡後再批侯與柯？ 郭台銘用三隻小豬比喻：不團結誰也不會贏

在野陣營總統參選局勢引發關注，鴻海集團創辦人郭台銘昨批其他在野陣營總統參選人不團結，他今強調，自己沒有批評人，是說「主流...

何時出手整合郭台銘、柯文哲？ 王金平：機緣未到

國民黨內亂未歇，前立法院長王金平今（20日＿出席三重先嗇宮法會，被問到何時出手協助黨內總統參選人侯友宜整合鴻海創辦人郭台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦