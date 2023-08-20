侯友宜民調回升 李乾龍：9月可望突破30％

國民黨總統參選人侯友宜民調回升，國民黨前祕書長李乾龍今表示，慢慢大家都認清台灣要和平，只有國民黨候選人能帶領大家往和平的方向走，侯的民調會持續上來，上下一心團結一致，9月民調會達到30％以上，全國正副議長等有影響的人都會慢慢靠攏進來。

對在野整合，李乾龍表示，政黨大和諧要藍白合，大家都要展現誠意，侯友宜已好幾次到鴻海創辦人郭台銘家門口等他，希望大家好好談一下，為中華民國邁向和平不要有戰爭，「侯的誠意已經十足」。

李乾龍說，昨天他有跟侯友宜見面，侯也很堅持希望跟郭坐下來，好好為台灣的和平集思廣益，相信侯的誠意是夠的。

李乾龍也說，人要講誠信，郭董出爾反爾的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果，相信大家只要能夠展現誠意，藍白合不管是哪一個人，都是為台灣好，也是中華民國2300萬人的期望，希望郭董要講誠信。

李乾龍也說，國民黨是百年大黨，侯的民調持續往上提升，侯代表國民黨參選，不可能整合成為任何人的副手，相信最終國民黨黨員以及熱愛國民黨希望台灣邁向和平的人，都希望政黨輪替，侯一定有這樣的能力。

對於下午還路於民遊行侯郭都將參加，李乾龍認為，那個場合不適合兩個人坐下來談，侯也說過喝咖啡喝茶都可，大家展現誠意坐下來是最重要的，先前正副議長只有一個半會支持郭，現在看起來半個都沒有了，慢慢大家都認清台灣要和平，只有國民黨的候選人能帶領大家往和平的方向走。