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強調沒有逼「郭柯配」 郭台銘：柯文哲想選到底就選

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動，活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動，活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲透露鴻海集團創辦人郭台銘找說客促「郭柯配」，但這絕對不可能。郭回應，柯腦筋很清楚，要選的話就選到底，不會去逼柯，但要「識時務者為俊傑」，因為這一局牽涉國際政經局勢；他提出為台灣至少再打造黃金30年，會在適當時機跟民眾報告。

在野陣營總統參選人局勢引發關注，外界尤其關心郭台銘及柯文哲關係。柯文哲透露，郭有找很多說客促成「郭柯配」，但他說絕對不可能，民眾黨已走完自己的程序，不能不顧黨員的期望。

郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動後接受媒體聯訪時表示，他覺得柯文哲腦筋很清楚，柯要選到底的話，那就選到底，大家不會逼，只是說要識時務者為俊傑，要了解這一局牽涉到美中關係、經濟及世界政經情勢。

郭台銘舉例，自己前天半夜看兩天美國眾議院中國委員會的開會，了解美中從經濟戰、科技戰打到將來，所以要密接注意中美之間的戰略，密切注意日本跟韓國兩國領導人正在華盛頓開會。

郭台銘指出，這些國際性事務不是一個本地化的事務，雖然台灣這次選舉是要台灣2300萬人來決定誰2024來帶領大家，這沒有錯，但影響這局的絕對不只是台灣本地政治，美國、美中關係、日本，甚至韓國都拉進來，他們影響台灣到國際的未來走向將如何。

郭台銘認為，柯文哲能解決所有問題的話，那就「做決定」，至於主流民意大聯盟是結合所有可以團結的力量，來造成政黨輪替，替台灣2300萬人找出下一階段的走向及未來。

郭台銘表示，他提出為台灣最少再打造黃金30年，這一些都是他在密切關注的，因此除了白天廟口開講，晚上他要關注美國在開的會議，這一些東西都是將來在考驗2024年誰能夠帶領台灣走出困境，這個他在適當時機會跟老百姓來報告台灣何去何從。

鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動。記者李成蔭／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動。記者李成蔭／攝影

郭台銘 柯文哲 美國

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