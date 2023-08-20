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王金平指整合郭柯機緣未到 侯友宜：我們都會團結在一起

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天出席三重先嗇宮法會，與立法院前院長王金平同框。記者葉德正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天出席三重先嗇宮法會，與立法院前院長王金平同框。記者葉德正／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今出席三重先嗇宮法會，與立法院前院長王金平同框，對於王金平指整合「郭柯」的機緣未到，侯友宜說，大家彼此互相包容、尊重，我們都會團結在一起，一起面對所有挑戰，勇敢往前走。

今日法會王金平約上午10時到場，侯友宜則10時30分左右抵達，侯進入會場時，王正在台上致詞，王一看到侯立刻向現場民眾介紹侯，侯也不斷拱手怕打斷王的致詞，兩人完成祭祀後，侯先送王上車，才回到會場致詞，兩人互動熱絡。

侯友宜被問到跟王金平聊什麼時表示，他跟王院長都希望國泰民安、風調雨順，在消災祈福過程，祈禱生者安康、逝者安息，台灣能夠無災、無難。

被問到今天與鴻海創辦人郭台銘都會出席還路於民活動，侯友宜說，今天活動由民間團體舉辦，最重要他是要跟民眾站在一起，知道民眾關心人本交通環境，關心行人、駕駛之間如何共享路權，大家信賴的用路，跟所有民眾站在一起，讓行人地獄惡名變成安全領域，這才是他最主要的目的。

侯友宜 王金平 法會

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