邀喝咖啡後再批侯與柯？ 郭台銘用三隻小豬比喻：不團結誰也不會贏

在野陣營總統參選局勢引發關注，鴻海集團創辦人郭台銘昨批其他在野陣營總統參選人不團結，他今強調，自己沒有批評人，是說「主流民意大聯盟」目的就是要團結，不團結誰也不會贏，他只是要強調一致對外，不要產生內部矛盾。

郭台銘日前提出主流民意大聯盟，並鄭重邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一起來參加，大家可以坐下來一起喝咖啡，在主流民意框架下，好好談談彼此合作。郭昨造勢時批評侯柯兩人，嘴巴講要團結、合作，實際上彼此內耗、鬥爭，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民」。

郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜，並辦「廟口開講」活動，活動後接受媒體聯訪時澄清，他沒有批評侯柯，他是說主流民意大聯盟，目的就是要團結，那就要一致對外，就跟講三隻小豬故事一樣，不團結誰也不會贏。