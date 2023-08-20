邀喝咖啡後再批侯與柯？ 郭台銘用三隻小豬比喻：不團結誰也不會贏

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聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動，活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動，活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

在野陣營總統參選局勢引發關注，鴻海集團創辦人郭台銘昨批其他在野陣營總統參選人不團結，他今強調，自己沒有批評人，是說「主流民意大聯盟」目的就是要團結，不團結誰也不會贏，他只是要強調一致對外，不要產生內部矛盾。

郭台銘日前提出主流民意大聯盟，並鄭重邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一起來參加，大家可以坐下來一起喝咖啡，在主流民意框架下，好好談談彼此合作。郭昨造勢時批評侯柯兩人，嘴巴講要團結、合作，實際上彼此內耗、鬥爭，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民」。

郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜，並辦「廟口開講」活動，活動後接受媒體聯訪時澄清，他沒有批評侯柯，他是說主流民意大聯盟，目的就是要團結，那就要一致對外，就跟講三隻小豬故事一樣，不團結誰也不會贏。

郭台銘強調，所以他並沒有批評任何人，只是說大家要一起對外，不要內部自己產生矛盾；因為團結都不一定贏，不團結一定是輸，這是他強調的，他也不會批評任何人。

鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動。記者李成蔭／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今上午赴板橋慈惠宮參拜及活動。記者李成蔭／攝影

郭台銘 小豬 台灣人

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