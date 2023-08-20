何時出手整合郭台銘、柯文哲？ 王金平：機緣未到

國民黨內亂未歇，前立法院長王金平今（20日＿出席三重先嗇宮法會，被問到何時出手協助黨內總統參選人侯友宜整合鴻海創辦人郭台銘與非綠聯盟，王表示，時機、機緣還沒到，機緣一到就會水到渠成，現在還沒到，侯友宜去拜會郭台銘才會吃三次閉門羹，王金平再次強調，精誠所至，最後還是會團結。

先前傳出王金平會在適當時機會出手整合郭、柯，被問到時機到了沒，王金平表示「應該還沒吧」，必要時候會盡力，為國民黨也好、非綠大聯盟也好，盡一份心力，促成大家團結，他也認為，現階段讓他們自然發展。

郭批侯、柯只會內鬥，王金平也替郭緩頰表示，個人意見總是會先保護自己，讓自己立場得到伸張，現在講的話不用當成未來真正要做的事，慢慢轉變，「一定時間就會整合好」。

有人認為侯還打不進去南部地方，王金平說，沒有打不進去，現在要一步一步來，逐步來化解很多過去面臨的問題，現在民調稍微回升，就是因為化解若干問題，民眾漸漸認識侯，認為侯是真正穩定的力量，是國家所需要的， 侯有侯的的堅持、理念與目標，最後民眾會信任他，這時候加上非率聯盟整合好，整合好民調一定會一飛衝天。

至於是否建議侯跟柯合作，王金平強調「我是建議合作啊」，但從來沒有跟兩人分別談過，這是他們兩個人的事，當然是希望在野團結。

侯友宜與民眾黨柯文哲是否要接下郭台銘辯論站帖，王金平說，只要侯、柯樂意，都可以，他尊重兩人意見。