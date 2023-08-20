山道猴子爆紅 她諷柯文哲：政治也有拉風山猴 網：太貼切

「山道猴子的一生」動畫因劇情太過寫實，一推出馬上有超高點閱率、並掀起話題熱議。曾列2020民眾黨不分區名單、過去曾幫民眾黨主席柯文哲操刀Line官方社群的吳靜怡今天在臉書說，「山道猴子若要拍電影，演員積極推薦，每天都在演戲的柯文哲」。

吳靜怡今天在臉書提到，她在政治崎嶇道路也是見過這麼拉風的山猴。什麼都想爭第一，即便是重考幾次，還是要掛上台大157。

結果吳靜怡的貼文一出，馬上吸引網友留言，還有網友在留言區貼上PTT最近熱議的「為什麼改車、重機、壓車族都投柯文哲？」討論話題，表示「太貼切，山道猴的教主當之無愧。」因先前有YouTuber到重機世貿展、北宜公路等路段街訪摩托車友，結果包括重機族等支持柯文哲的票數最高。

吳靜怡今天也在臉書暗諷，表示一名政治上的山猴，在幕僚量身打造下社群受歡迎，但反而助長心中囂張氣焰，陪著他換得天下的文宣人才都被列為「沒用」，而自己總是抵抗不了幾位「閨蜜」花言巧語的誘惑，有人善於攀企業家關係換取商業人脈利益，還有人是豢養側翼假帳號，這些拿著他名號四處招搖的人卻是到處亂鬥。

吳提到，政治山猴抱著自己是政治網紅不放，重金資源砸向網軍衝流量，從八卦版篇篇爆文到假Dcard輿論洗青年支持，從臉書破萬直播數字到YT洗留言上百則，創造假的百萬粉絲氣勢，卻是對真實粉絲積極販售昂貴的周邊商品，不斷榨取支持者的現金，一波又一波，不賣紀念跟態度，就是擴大自己龐大財務。

吳靜怡說，政治版的山道猴子結局還沒看到，只知道他也時常技術欠佳、知識不足，議題常常外拋到對向車道，然後撞到社會民意就民調跌跤。 這就是一齣虛榮心膨脹而在感情中迷失自我的悲劇，看著都覺得好可憐。（以上純屬改編但非虛構，若有雷同巧合，就不是巧合，歡迎對號入座。）

吳靜怡則在文末提到，人生已經夠忙，但就算淌著渾水也不想把這齣戲在總統府又繼續上演，看著自詡皇上的道山猴登基，一定是台灣的可悲。 她也在文末標註「原來是政治圈裡的山道猴子是那隻柯文哲。」