亞洲藥學年會年底在台舉辦 藥師公會：宣示一邊一國

中華民國藥師公會全國聯合會今舉辦第15屆第二次會員代表大會晚宴。理事長黃金舜致詞時表示，自己爭取到亞洲藥學年會今年10月在台北舉辦，會有24個國家會長、3000多名藥師來台，要藉此機會「讓中華民國國旗飄揚」，宣示一邊一國、台灣與中國大陸互不隸屬的決心。

黃金舜上台先稱副總統賴清德為「總統」，並代表藥師公會全聯會感謝台灣三年防疫成果，最大的功勞是指揮中心。他表示，藥師公會也跟著指揮中心腳步，從口罩實名制、酒精配送、快篩實名制、抗病毒藥物配送，三年期間沒日沒夜的努力。

他也說，自己去年在亞洲藥學年會中，以台灣的名義申請到，今年在台北舉行亞洲藥學年會，邀請到世界藥學會長、亞洲藥學會長等，共24個國家會長，帶領逾3000名藥師，將於今年10月24至28日，在國際會議中心舉辦亞洲藥學年會。亞洲藥學會成立於1964年，是一個以藥事交流的非營利組織，成員共有24個國家藥師團體，為亞太地區最大的藥學專業團體；今年將舉辦的年會，是第四次由台灣主辦。

衛福部長薛瑞元頒發「三等衛生福利獎章」給黃金舜。他表示，過去三年黃金舜率領藥界在防疫上貢獻心力，期間數次被衛福部前部長陳時中「半夜找來喝威士忌」，交代快篩配送、送藥到府等任務，黃金舜都順利執行，防疫才能順利。至於缺藥問題，雖不可避免，但目前控制還不錯，未來健保藥價機制將有調整，須要藥界協助，讓新藥加速進口、國產學名藥藥廠穩定。

黃金舜說，這次台灣擔任主辦國，要讓「中華民國國旗飄揚」，展現一邊一國、台灣與大陸互不隸屬的決心；本屆總統選舉非常重要，賴清德基層出身，由他帶領台灣、延續蔡英文總統對兩岸議題的「四大堅持」，台灣才有希望。