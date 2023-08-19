AIT主席：美台21貿易倡議對話持續推進中

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日參加華府雙橡園的台灣美食國際巡迴活動時表示，美台21世紀貿易倡議持續發展，這將有助推動美台在投資、貿易和經濟機會，「我們現在談話的時候，那些對話也還在持續推進中。」

繼美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署（USTR）18日表示，美台14日到18日在華府展開下一階段談判，包含農業、勞工與環境議題；雙方官員將在未來數月內持續討論，以尋求達成共識。

羅森柏格表示，樂見美台非官方的夥伴關係，在美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策下，持續發展壯大。

她提到上周末在舊金山接待自巴拉圭過境美國轉機回台灣的副總統賴清德，羅森柏格表示，她與賴清德趁過境期間舉行精彩的對話，過境也是一個機會，讓美台可以重申彼此深厚的情誼，並且回顧這段前所未有的緊密夥伴關係。

羅森柏格因參加妹妹婚禮，在賴清德去程過境紐約期間無法親自參與，引發外界關注；羅森柏格透過社群平台發聲，歡迎賴清德過境，如今又在結束賴過境美國行程後的首個公開行程回顧此事，讓人聯想到羅森柏格仍致力落實拜登政府公平對待所有總統參選人，也會循例辦理副總統過境的立場。