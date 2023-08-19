快訊

蘇聯時期用到現在 烏軍對古董級軍備「冰雹」滿懷眷戀

公車左轉未停讓！新北中和8旬老翁走斑馬線慘死輪下

「山道猴子的一生」封神！道出現代人悲哀、重機圈殘酷真相

AIT主席：美台21貿易倡議對話持續推進中

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日參加華府雙橡園的台灣美食國際巡迴活動。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日參加華府雙橡園的台灣美食國際巡迴活動。記者張文馨／攝影

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日參加華府雙橡園的台灣美食國際巡迴活動時表示，美台21世紀貿易倡議持續發展，這將有助推動美台在投資、貿易和經濟機會，「我們現在談話的時候，那些對話也還在持續推進中。」

繼美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署（USTR）18日表示，美台14日到18日在華府展開下一階段談判，包含農業、勞工與環境議題；雙方官員將在未來數月內持續討論，以尋求達成共識。

羅森柏格表示，樂見美台非官方的夥伴關係，在美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策下，持續發展壯大。

她提到上周末在舊金山接待自巴拉圭過境美國轉機回台灣的副總統賴清德，羅森柏格表示，她與賴清德趁過境期間舉行精彩的對話，過境也是一個機會，讓美台可以重申彼此深厚的情誼，並且回顧這段前所未有的緊密夥伴關係。

羅森柏格因參加妹妹婚禮，在賴清德去程過境紐約期間無法親自參與，引發外界關注；羅森柏格透過社群平台發聲，歡迎賴清德過境，如今又在結束賴過境美國行程後的首個公開行程回顧此事，讓人聯想到羅森柏格仍致力落實拜登政府公平對待所有總統參選人，也會循例辦理副總統過境的立場。

羅森柏格 美國在台協會 賴清德

延伸閱讀

郭台銘直搗綠本命區台南 今晚在賴清德票倉永康封路造勢

賴清德過境美國後 共軍東部戰區今台灣周邊舉行軍演

不再3缺1！總統參選人大集合 賴清德將出席還路於民大遊行

民調顯示最能處理國際外交 賴清德競辦：感謝肯定

相關新聞

蔣萬安赴雙城論壇被抹紅 發言人反批綠議員打臉自己人

針對台北市長蔣萬安昨宣布出席雙城論壇，引起綠營市議員批評，認為蔣出訪之際，共機共艦仍軍演，帶隊與中共相見歡、自我矮化。北...

AIT主席：美台21貿易倡議對話持續推進中

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日參加華府雙橡園的台灣美食國際巡迴活動時表示...

郭台銘強調只聽民意 再邀侯、柯喝咖啡談談

鴻海集團創辦人郭台銘今天前往基隆，舉辦主流民意大聯盟造勢活動，現場齊聚數百名鄉親到場支持，郭台銘在保鑣的保護下大進場，一...

「撐香港」名不符實 監院促陸委會等檢討一刀切

監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳今天表示，2019香港發生「反送中」運動後，香港地區居民申請移居來台「定居」者，屢遭依國安...

賴式外交風格獨特 出訪重細節 全是超級鐵人團

副總統賴清德擔任蔡英文總統特使訪問巴拉圭，參加新總統潘尼亞的就職典禮，去程過境美國紐約，回程過境舊金山，由於賴目前是民進黨提名的總統參選人，一舉一動都備受關注。此行是賴清德副總統任內第三次正式出訪，行程依然有滿滿的「賴式風格」。

觀察站／蔣萬安搭兩岸溝通橋梁 敲響綠警鐘

台北市長蔣萬安在兩岸關係降到冰點、民進黨總統參選人賴清德結束出訪之際，決定親赴上海雙城論壇，讓藍營憂心對手「抹紅」，衝擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦