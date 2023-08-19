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影／挑戰中三！謝子涵掃潭水亭市場 讚賴清德最佳人選

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在潭水亭市場展開掃街拜票。記者林佩均／攝影
民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在潭水亭市場展開掃街拜票。記者林佩均／攝影

民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在市議員周永鴻、蕭隆澤、黃守達與青年夥伴陪同下，在潭水亭市場展開掃街拜票。謝認為，民進黨總統參選人賴清德可讓台灣持續深化國際參與、是穩定內政的總統最佳人選。

謝子涵選擇潭子區著名潭水亭市場作為首場掃市場行程，一早與市議員蕭隆澤、周永鴻與黃守達及多位青年夥伴在潭水亭內參香祈福，隨後走入潭子市場掃街拜票，高喊「青力青走」，有阿嬤背著孫子採買，見到謝子涵豎起大拇指說，「真水！給年輕人機會！」

謝子涵表示，這些時間走訪基層，民眾對於總統蔡英文執政肯定，她認為民進黨總統參選人賴清德是可以讓台灣持續深化國際參與、穩定內政的最佳人選。

謝子涵要用地方創生翻轉潭雅神后，打破在地盤根錯節的政治環境與組織文化，現場高喊「青力青走」口號，身後的年輕朋友與兩位在地議員做她的後盾，象徵著本土進步、青年世代團結。

謝子涵要以「青走」潭雅神后每個角落，打造成科技新城市，以在地本土進步走向國際，她勇敢自性的力量來帶領台中立委第三選區。

蕭隆澤說，身為基層民代，希望在中央能夠有一位相同價值理念的國會議員，讓地方中央配合，年輕的子涵是最佳人選；周永鴻表示，這是世代交替的選戰，應該超越地方結構，相信子涵是一個清新、有能力的人選。

民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在市議員周永鴻、蕭隆澤、黃守達與青年夥伴陪同下，在潭水亭市場展開掃街拜票。記者林佩均／攝影
民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在市議員周永鴻、蕭隆澤、黃守達與青年夥伴陪同下，在潭水亭市場展開掃街拜票。記者林佩均／攝影
民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在潭水亭市場展開掃街拜票。記者林佩均／攝影
民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在潭水亭市場展開掃街拜票。記者林佩均／攝影
民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，今天上午在潭水亭市場展開掃街拜票。記者林佩均／攝影
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民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，一早與市議員蕭隆澤、周永鴻與黃守達及多位青年夥伴在潭水亭內參香祈福。記者林佩均／攝影
民進黨提名台中市立委第三選區參選人謝子涵，一早與市議員蕭隆澤、周永鴻與黃守達及多位青年夥伴在潭水亭內參香祈福。記者林佩均／攝影

謝子涵 議員 民進黨

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