蔣萬安赴雙城論壇被抹紅 發言人反批綠議員打臉自己人

針對台北市長蔣萬安昨宣布出席雙城論壇，引起綠營市議員批評，認為蔣出訪之際，共機共艦仍軍演，帶隊與中共相見歡、自我矮化。北市府發言人殷瑋今反批綠議員「為反而反」、「逢陸必反」在打臉自己人。

殷瑋表示，雙城論壇從2010年舉辦至今，是行之有年的市政交流活動，如果蔣萬安市長連循例參加都要被「抹紅」，難道台北市民不會覺得議員「為反而反」、「逢陸必反」嗎？民進黨及中央政府也推動兩岸交流合作，議員不會覺得在打臉自己人嗎？

殷瑋指出，蔡英文總統說過，她要「恢復兩岸人民之間健康有序的交流」；民進黨賴清德主席說過，他「願意與對岸交流、合作」，也曾代表台南出訪上海；中央政府在3月份恢復兩岸航點，包括開放10個定期航班航點跟13個包機航點，也多次表達期待雙向交流。

殷瑋表示，以上這些證據都清楚顯示，在比較困難的大環境之下，朝野各黨派依然共同認為「兩岸要持續對話交流」；甚至對雙城論壇，陸委會也有非常清楚的公開表態，「樂見台北上海雙城論壇，也會給予適當協助」。雙城論壇的交流，中央政府樂見，相信台北市民也樂見；不知道議員的這些批評，會不會讓人有一種在打臉蔡總統、賴主席以及民進黨執政的中央政府的感覺？

至於議員提及中共南海軍演等事，殷瑋說，在議員提及的整體環境氛圍之下，從亞洲的新加坡到歐洲的德法西等國，領導人及政壇人物今年相繼訪陸；今年六月以來，美國已有國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長葉倫（Janet Yellen）和氣候特使凱瑞（John Kerry）到對岸訪問，據報導商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也考慮出訪，都是意在推動對話溝通；議員這麼關心兩岸交流及區域議題，應該也都知道這些事實才對，難道議員也覺得以上這些為對話交流而進行的努力，是「自我矮化」嗎？

殷瑋表示，北市府已多次說明，在兩岸關係比較低迷的時期，雙城論壇是重要的往來管道；雙城論壇實體舉辦，促進台北與上海的市政交流與實質對話，這件事本身就代表了重要的意義。北市府一定會以「對等、尊嚴、善意、互惠」為原則，持續推動交流。