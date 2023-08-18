影／網友狂酸陳揆「超前部署」 南投縣長許淑華緩頰

高雄市昨天大雨，市區許多車輛慘遭滅頂，行政院長陳建仁對卡努颱風災情，誇高雄市酸南投縣，許多網友質疑陳建仁「這就是高雄超前部署嗎？」南投縣長許淑華幫忙緩頰，這就是她當初強調為何「災區無法做比較」，因為各有不同情況，對症下藥才能改善災情。

許淑華說，高雄市區昨天大雨淹水，這是民進黨政府推動的前瞻計畫「水環境治理」，著重在市區排水系統與河川水環境整治，與卡努颱風仁愛鄉土石流災情，屬治山防洪不同。

她說，中央如果更能理解每個鄉鎮的需求，面臨到的問題，才能對症下藥。中央各單位必須花時間對每個縣市、每個鄉鎮做更多了解，瞭解地方提出的建議，對未來編列治水預算，才可以達到實際的效果。

南投縣仁愛鄉災區正加緊搶修，投83線3.5k與投89線52k剛完成搶修，這兩天又因連續大雨坍方中斷，許淑華今天下午會同仁愛鄉長江子信、縣議員林婷立等人會勘，加強搶修，如果天候穩定，預計2至3天可搶通。