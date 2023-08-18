大陸有意終止ECFA 立委莊瑞雄批政治凌駕經貿恫嚇台灣
中國大陸商務部聲稱要有條件終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對台優惠。民進黨立委莊瑞雄表示，台灣對中國的貿易限制措施，在兩岸同時加入WTO時即已存在此措施，要開放雙方要協商，不是片面耍脾氣、恫嚇。
莊瑞雄表示，當初雙方ECFA已談妥，台灣哪個部分造成不公平對待，中國要講清楚，貿易若要中止，也該走正常途徑。副總統賴清德出訪友邦巴拉圭後，大陸隨即拋出中止ECFA議題，政治色彩濃厚，把政治凌駕在經貿之上，目前看起來只是喊話。
國民黨主席朱立倫批評，民進黨每天抗中、反中，要如何解決困難一事。莊瑞雄說，中國也沒有讓台灣所有農產品都進口，難道朱立倫敢主張所有中國農產品都開放進口到台灣嗎？朱立倫與中國同一個鼻孔出氣，沒把台灣利益放在第一位。
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