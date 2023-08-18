快訊

T1聯盟／特攻解約後才簽約 台新跳出來澄清無惡意挖角林秉聖

大陸有意終止ECFA 立委莊瑞雄批政治凌駕經貿恫嚇台灣

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照

中國大陸商務部聲稱要有條件終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對台優惠。民進黨立委莊瑞雄表示，台灣對中國的貿易限制措施，在兩岸同時加入WTO時即已存在此措施，要開放雙方要協商，不是片面耍脾氣、恫嚇。

莊瑞雄表示，當初雙方ECFA已談妥，台灣哪個部分造成不公平對待，中國要講清楚，貿易若要中止，也該走正常途徑。副總統賴清德出訪友邦巴拉圭後，大陸隨即拋出中止ECFA議題，政治色彩濃厚，把政治凌駕在經貿之上，目前看起來只是喊話。

國民黨主席朱立倫批評，民進黨每天抗中、反中，要如何解決困難一事。莊瑞雄說，中國也沒有讓台灣所有農產品都進口，難道朱立倫敢主張所有中國農產品都開放進口到台灣嗎？朱立倫與中國同一個鼻孔出氣，沒把台灣利益放在第一位。

莊瑞雄 ECFA

延伸閱讀

與「大聯盟」雷同？郭台銘找侯友宜、柯文哲喝咖啡 朱立倫說話了

朱立倫諷「綠能公主」 賴品妤反擊轟冷飯熱炒口水戰

館長控遭槍擊是「民進黨開的槍」 莊瑞雄：無釐頭言論

影／蘇震清稱莊瑞雄「還有另外的選擇」 對兒子屏南選情有信心

相關新聞

高虹安被起訴後…林智堅臉書首度發文 貼「昔日市長照」引關注

新竹市長高虹安任職立委期間涉詐領助理費，日前被依貪汙等罪起訴，高當天開記者會反擊，並提及日前才將前市長林智堅棒球場案移送...

大陸有意終止ECFA 立委莊瑞雄批政治凌駕經貿恫嚇台灣

中國大陸商務部聲稱要有條件終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對台優惠。民進黨立委莊瑞雄表示，台灣對中國的貿易限制措...

蔡總統快閃參觀世界客家博覽會 給予桃市府高度肯定

2023世界客家博覽會11日盛大開幕，蔡英文總統原訂要參與開幕晚會，卻臨時取消行程，改期到今日至主展館之一的世界館參觀，...

王立強2019年稱大陸介入台灣選舉遭打臉 馬文君：蔡英文應道歉

2019年自稱中國間諜的王立強，向澳洲媒體爆料中國資助韓國瑜介入台灣大選，並導致港商向心夫婦被限制出境至今。立委馬文君說...

民進黨：高虹安上節目詭辯 藍白兩黨淪「護貪大聯盟」

民進黨發言人張志豪今天表示，民眾黨新竹市長高虹安涉貪被起訴，昨晚卻上政論節目洗白，創下責任政治的最壞示範，民眾黨主席柯文...

賴訪美效應／賴清德刻意低調讓美放心了？北京指路「兵凶戰危」

副總統賴清德擔任總統蔡英文特使出席巴拉圭總統就職典禮出訪行程即將結束。他自結此趟行程，包括在紐約、舊金山過境全程「穩健、負責任」，不認為是「低調」。不過學者認為，看得出來賴清德真的很重視這趟行程，不過恐怕弄巧成拙，美國不見得就此放心，北京反而更加確定他的「台獨」定性，指路「兵凶戰危」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦