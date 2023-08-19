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擊退黃偉哲！她擠進「地方首長口碑聲量排行」 好評影響力卻敬陪末座

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／高虹安盧秀燕陳其邁蔣萬安

文／陳宣懿

根據網路溫度計《地方首長口碑排名》（時間：2023/5/19～2023/8/16）近三個月新北市長侯友宜聲量高達383萬2,190穩居第一位。侯友宜同時是國民黨總統參選人備受關注，不只總聲量是第二名的十倍，就連好評影響力也在六都市長中拿到6.66高分，也是六都市長之首。

第二名的新竹市長高虹安總聲量36萬6,277筆，近三個月聲量最高點出現在8月14日，共12萬多筆討論。因為她涉詐領助理費46萬元被依貪污等罪起訴，引起網友熱議，單日聲量就佔總聲量的33%，讓她成為唯一一位非六都卻擠進聲量前六名的市長，好評影響力僅6.37也是前六名中最差的。

蔣萬安施政表現獲高度關注　陳其邁談前鎮漁港衝高聲量

台北市長蔣萬安聲量第三名，近三個月來蔣萬安的施政表現獲網友關注，其中聲量最高點出現在5月22日，共1萬多筆討論。為了擺脫行人地獄罵名，蔣萬安當天宣布人行道取消機慢車停放區，讓不少網友拍手叫好，「完全支持」。另外蔣萬安8月9日宣布北捷冷氣調降，尖峰時刻比照餐廳設定為23度。有網友認為，「萬安政績+1」、「人多的地方，冷氣不能省，悶死人賠更多」，讓蔣萬安單日累積近9千筆討論。

高雄市長陳其邁以總聲量18萬7,114筆第四名，近三個月被討論到最多的三件事是「淹水、前鎮漁港、黃捷入黨」。陳其邁聲量最高點出現在8月3日，共1萬4千多筆討論，主要是前鎮漁港改建預算從3千萬暴增到81億，兩者差距約250倍，引起不少人批評。陳其邁談相關議題震怒，不滿增加預算規畫被抹黑，反指大台北都會區已拿6,775億捷運補助。有網友表示，「經費到手好好建設」、「就是霸氣」；但也有人認為，「見笑轉生氣」。

張善政遵循標準沒放假挨轟　盧秀燕喝可樂遭質疑聲量飆　

聲量第五以及第六名分別是桃園市長張善政以及台中市長盧秀燕，張善政近3個月聲量最高點出現在8月3日，共3萬7千多筆討論。當天北北基因颱風侵襲宣布停止上班上課，但桃園卻沒放假，讓張善政的臉書被灌爆。不過張善政解釋，因為桃園的風雨未達停班停課的標準，所以才沒放假。

另外盧秀燕聲量最高點出現在6月13日，共6千多筆討論。盧秀燕於IG貼出喝可樂的影片還表示，「夏天我幾乎每天都喝」，引起多位民進黨議員批評，現在學童肥胖問題益形嚴重，「市長會起示範作用」，要求盧秀燕以身作則宣導多喝白開水。


image source:地方首長口碑排名(分析區間：2023/05/19~2023/08/16）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月19日至2023年08月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『地方首長』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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蔣萬安 盧秀燕 陳其邁 張善政 高虹安 侯友宜

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