郭台銘媽媽能打到BNT新疫苗？莊人祥談採購條件

BNT今日來台與衛福部談合作，衛福部疾管署長莊人祥表示，今年新冠疫苗是否繼續採購是討論重點之一。而BNT針對新變異株XBB.1.5的疫苗若是拿到藥證，或許可走自費市場供民眾接種。

鴻海創辦人郭台銘去年曾指出，他媽媽在台灣無法接種BNT次世代疫苗。今日BNT首席商務長Sean Marett、法務總監Amy Lynn Greenstei等人來台與衛福部討論合作事宜，其中更包含新冠疫苗採購。

莊人祥表示，雙方有討論台灣疫情狀況、新冠疫苗存量，以及跟BNT告知我國仍與莫德納有1427萬的合約量。今年會是疫情狀況決定是否購買，如果民眾接種狀況踴躍有增購需求的話，也會在看狀況跟莫德納或是BNT購買。

先前衛福部次長王必勝曾表示，BNT次世代疫苗是否購買會考量當時國外指出其有增加中風機率的疑慮。至於此項疑慮是否解決？莊人祥說，我國有詢問BNT，BNT會持續監測但並沒有更進一步訊息，但是美國CDC對於mRNA疫苗跟流感疫苗一起施打的建議並未改變。

另外，莊人祥說，考量我國疫苗量充足未來是否會隨著疫苗演變再採購仍要看接種狀況；而最新的XBB.1.5疫苗若是來台拿到藥證後也可以考慮朝向自費市場發展，惟並沒有進一步詢問代理商爭議。