竹南鎮安宮修建賜匾 蔡總統今揭匾「厚澤溥化」
苗栗縣竹南鎮安宮前年底修建完工，總統蔡英文參拜應允賜匾「厚澤溥化」，直到今天下午3點左右，蔡總統再度現身參加揭匾儀式，地方綠營人士也都到場祝賀。
廟方表示，財團法人竹南鎮鎮安宮主祀大眾爺公，至今有368年歷史，是中港溪流域六大鄉鎮信仰中心，因董事長李守雄是前苗栗縣小英之友會總會長，因此與蔡總統結緣，2011年11月11日主體及內部修建完工落成時，曾邀蔡總統到場參拜，她當時應允賜匾，後因殿頂工程延宕，直到今天下午才舉辦蔡總統「厚澤溥化」的揭匾儀式。
現場由客委會主委楊長鎮、鎮安宮董事長李守雄、多位民進黨苗栗縣議員及立委參選人康世明、曾玟學陪同參拜，隨後蔡總統也與地方綠營人士短暫會談，行程雖未對外公開，不過據與會人士表示，蔡總統主要是針對明年大選及立委選情，一方面了解苗栗選情艱困所在，一方面也對兩位黨提名人選加油鼓勵。
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