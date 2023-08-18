高虹安被起訴後…林智堅臉書首度發文 貼「昔日市長照」引關注

新竹市長高虹安任職立委期間涉詐領助理費，日前被依貪汙等罪起訴，高當天開記者會反擊，並提及日前才將前市長林智堅棒球場案移送監察院，被起訴時間點令人懷疑。林智堅今天在相關事件延燒後首度發臉書文，並未提及棒球場爭議，但分享了昔日擔任市長時推動步行城市等3項政策，還貼上當時的照片，再度引起網友關注。

林智堅在最新的臉書貼文提到，2020年提出「下了車，我們都是走路的人」計畫，希望透過硬體建設以及推動禮讓行人的習慣養成，讓人在這座城市可以安心邁步。因為自己身為政治工作者也是3個孩子的爸，深深感受到好的步行環境有多麼的重要。

林智堅回顧當時為了推動步行環境，陸續執行了步行城市、通學步道、騎樓整平等3大計畫。「步行城市」計畫推動的起心動念，是希望這座城市走到哪裡，都可看到孩子在公園步道、通學步道上身影，透過建置人行步道的系統，串連起一座座公共建設。

他也提到，自己擔任新竹市長期間，盤點新竹市所有的學校，整理出需要通學步道的校園環境，就是希望能給孩子一個更安全、更好的步行空間。這幾年來，向中央爭取預算的通學步道也逐步完成，希望未來可以持續推動。

最後是騎樓整平計畫，林智堅透露「騎樓整平一直都是政治工作者最大的挑戰」，雖常被幕僚夥伴勸阻，但自己總想著，「如果我不做未來可能也沒人會做，如果我開始做了，當人們感受到安全舒適的步行環境，無論什麼人當市長，民眾都會期待，且要求繼續做下去。」

「對的事就應該堅持下去。」林智堅最後表示，身為新竹市民，期待好的步行環境持續發生，這座城市只要透過步行，慢下來就可感受其美好。並強調相信好的政策不會因為更迭而停止，打造步行城市讓行人都能安全、安心、優雅地步行在這座城市裡。

林智堅睽違多日的發文吸引不少支持者按讚，不少網友看了紛紛留言喊「小智加油」，許多網友要林「再拚新竹市長」、「希望小智市長2026能回來」、「小智市長加油期待未來仍是我們的市長」，還有網友希望林智堅「哪裡跌倒哪裡爬起」。