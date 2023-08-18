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蔡總統快閃參觀世界客家博覽會 給予桃市府高度肯定

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023世界客家博覽會11日盛大開幕，總統蔡英文（中）今上午前往逛世界館，桃園市長張善政（右5）親自陪同導覽。圖／桃園市新聞處提供
2023世界客家博覽會11日盛大開幕，總統蔡英文（中）今上午前往逛世界館，桃園市長張善政（右5）親自陪同導覽。圖／桃園市新聞處提供

2023世界客家博覽會11日盛大開幕，蔡英文總統原訂要參與開幕晚會，卻臨時取消行程，改期到今日至主展館之一的世界館參觀，桃園市長張善政親自陪同導覽，蔡英文也體驗全台最大室內裝置藝術—18公尺寬的竹編環形互動裝置，透過手機掃描生成有「蔡英文」的獨特圖像，並給予市府團隊肯定。

蔡英文開幕晚會因另有要公，臨時取消出席活動，今在行政院副院長鄭文燦、客委會主委楊長鎮、副主委周江杰等人陪同下快閃30分鐘參觀世界館，對於桃園市政府舉辦世客博的成果給予高度肯定。

蔡英文首先聽取由東京奧運會徽的日本設計師野老朝雄打造的世界館主視覺介紹，以三角形及正方形塑造出「家」的意象，展現客家族群在世界各處落地生根，受多元文化的影響開出各種客家花布圖樣，呼應「在地與多元」的展覽主軸。

並依序參觀世界館序曲、世界客家、點亮世界、攜手前行等4大展區，世界館的策展核心概念為「光的大劇場」，從客語的「天光日」（明天）出發，用天亮時光的意象，承載客家文化的源遠流長，透過劇場感的體驗，訴說客家人在世界各地的文化與生命故事。

蔡英文也親自體驗結合科技應用與沉浸式體驗的「光域漫遊環形裝置」，此竹編環形劇場18公尺，為全台最大室內裝置藝術，透過手機掃描，生成有自己姓名的獨特圖像。

2023世界客家博覽會11日盛大開幕，總統蔡英文（中）今上午前往逛世界館，桃園市長張善政（右5）親自陪同導覽。圖／桃園市新聞處提供
2023世界客家博覽會11日盛大開幕，總統蔡英文（中）今上午前往逛世界館，桃園市長張善政（右5）親自陪同導覽。圖／桃園市新聞處提供
總統蔡英文今逛世界館，親自體驗結合科技應用與沉浸式體驗的「光域漫遊環形裝置」，此竹編環形劇場18公尺，為全台最大室內裝置藝術，透過手機掃描，生成有自己姓名的獨特圖像。圖／桃園市新聞處提供
總統蔡英文今逛世界館，親自體驗結合科技應用與沉浸式體驗的「光域漫遊環形裝置」，此竹編環形劇場18公尺，為全台最大室內裝置藝術，透過手機掃描，生成有自己姓名的獨特圖像。圖／桃園市新聞處提供

蔡英文 客家文化 張善政

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