王立強2019年稱大陸介入台灣選舉遭打臉 馬文君：蔡英文應道歉

2019年自稱中國間諜的王立強，向澳洲媒體爆料中國資助韓國瑜介入台灣大選，並導致港商向心夫婦被限制出境至今。立委馬文君說，今年澳洲政府以王立強涉入詐欺，將他遣返中國，打臉民進黨政府，蔡英文總統應為當年說法，向全民道歉。

馬文君說，王立強是詐騙前科犯，2019年他接受澳洲媒體採訪，自稱共諜專責操盤港澳台，資助韓國瑜，並爆料香港商人向心、龔青夫婦是「白手套」，為中共發展組織，介入台灣總統大選。向心夫婦因此台灣檢方限制出境。

當時「抗中保台」氣氛正濃，韓國瑜被冠上受中共資助，蔡英文也公開說「中國介入台灣選舉，意圖非常明顯」，影響總統大選結果。

台灣檢調歷經4年偵查，向澳洲提司法互助遭拒絕，因為沒有具體犯罪事證。今年澳洲政府還因王立強涉入詐欺案，拒絕他申請政治庇護，並懷疑王立強共諜的身分與爆料內容，將他遣返回中國。

馬文君說，王立強是詐騙前科犯，他沒有事證卻干涉總統大選，民進黨還藉此渲染，就像回到「小心匪諜就在你身邊」的年代，只要街訪鄰居，親友同事指控，就能陷人於罪，沒有證據，就關到承認為止。國民黨還在為幾十年前白色恐佈致歉，民進黨卻變本加厲，將向心夫婦境管在台灣，將近4年。

馬文君說，現在已經是21世紀，對於謠言和不實訊息，政府也要求不能，但王立強的謊言，蔡英文總統卻在查證前就公開說這是介入台灣選舉，也成為最大受益者，如今，被澳洲政府打臉，蔡總統應該對全民鄭重道歉。